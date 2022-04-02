В ведомстве конкретных сроков не назвали.

Всем школьникам, зарегистрированным на пробный этап внешнего независимого оценивания (ВНО), который отменили, вернут уплаченные деньги.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. В частности, деньги участникам отмененного пробного тестирования вернут до конца года, однако конкретных сроков министр не назвал.

"Сообщаю, что все, кто зарегистрировался, до конца года смогут вернуть средства, которые не были использованы для подготовки к пробному ВНО", – сказал Шкарлет.

По его словам, после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении ВНО, потребности в пробном тестировании нет.

Также он анонсировал разработку схемы возврата средств, уплаченных за пробное ВНО. Разработкой механизма возврата средств сейчас занимается Украинский центр оценивания качества образования. Глава Минобразования добавил, что в скором времени ведомство обнародует все детали.

"К сожалению, вследствие жестокой военной агрессии РФ против Украины должны вносить коррективы в запланированные образовательные мероприятия. Спасибо всем за понимание", - сказал министр образования.

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