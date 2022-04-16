Абитуриенты, окончившие 11 класс и желающие поступить в украинские вузы, смогут за пределами Украины пройти мультидисциплинарный тест.

Абитуриенты, которые сейчас находятся в странах Европы, смогут сдать ВНО по месту временного проживания.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

"Абитуриенты, окончившие 11 класс и желающие поступить в украинские вузы, смогут за пределами Украины пройти мультидисциплинарный тест. Он будет происходить в столицах европейских государств или на базе ведущих университетов", – сообщил министр.

Других деталей о проведении такого ВНО за рубежом Шкарлет не сообщил.

Министр также добавил, что образовательный процесс в Украине не останавливается – большинство учреждений продолжают дистанционное обучение. Поэтому государство обеспечивает возможность получать образование в целом мире для своих граждан.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Шкарлет заявил, что Министерство образования и науки решило посмотреть школьную программу по зарубежной литературе и сократить в ней русских писателей. По его словам, такое решение было принято, поскольку в настоящее время все, что касается российского вызывает внутреннее возмущение и агрессию у украинцев.

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