Скорее всего, девушка сопровождала высокопоставленного мужчину во времена Александра Македонского или войны диадохов.

Исследователи в Израиле обнаружили кремированные останки высококлассной греческой эскортницы времен Александра Македонского.

Как сообщает IFLScience, обнаруженные на обочине дороги в Иерусалиме останки молодой женщины были найдены рядом с серией изогнутых железных гвоздей и удивительно хорошо сохранившимся и редким зеркалом из бронзовой коробки. Именно эта находка свидетельствует о ее статусе куртизанки высокопоставленного эллинистического деятеля.

Гробница, датируемая третьим или четвертым веком до нашей эры, находилась в погребальной пещере. Археолог Гай Штибель пояснил, что "это, по сути, самое раннее свидетельство кремации в Израиле в эллинистический период".

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"Самый волнующий вопрос, возникший в связи с этим открытием, заключался в том, что делает могила гречанки на шоссе, ведущем в Иерусалим, вдали от любого места или поселения того периода?" - говорит Штибель. Ответ на эту загадку дал сопутствующий погребальный инвентарь, поскольку зеркала и шкатулки считаются гендерными артефактами, которые обычно ассоциируются с греческими женщинами.

"Качество изготовления зеркала настолько высокое, что оно сохранилось в отличном состоянии и выглядело так, как будто было сделано вчера", - говорят археологи. Как сообщается, зеркала такого типа были очень дорогими предметами роскоши. Гречанки могли приобрести такое зеркало в качестве свадебного приданого. Единственным другим способом получить такой предмет был подарок эллинистического военного или политического деятеля своей куртизанке, иначе известной как гетера.

Гетеры были социальным эскортом, похожим на японских гейш, которые сопровождали армейских офицеров и правительственных чиновников в заграничных кампаниях и оказывали ряд услуг, некоторые из которых могли иметь сексуальный характер.

По мнению исследователей, наличие такого изысканного предмета рядом с кремированными останками указывает на то, что "это могила женщины греческого происхождения, которая сопровождала высокопоставленного члена эллинистической армии или правительства". Судя по возрасту захоронения, вполне вероятно, что гетера и ее покровитель отправились в Иерусалим во время одного из походов Александра Македонского или во время Войн диадохов, которые велись между полководцами Александра за право стать его преемником.

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