Своим "удачным" экспериментом китайцы похвастались в научном журнале, однако западные ученые были шокированы этим исследованием.

В китайской лаборатории ученые ради эксперимента создали мутировавший штамм COVID-19, который показал 100-процентную летальность у мышей, чьи гены были максимально приближены к человеческим. Об этом говорится в материалах исследования, обнародованных на прошлой неделе в Пекине.

Вирус GX_P2V является мутировавшей версией вируса GX / 2017, который называют "двоюродным братом" известного нам коронавируса. Во время эксперимента, исследователи использовали лабораторных мышей, чьи гены были сконструированы так, чтобы быть подобными человеческим.

Все мыши, зараженные вирусом GX_P2V, умерли всего за восемь дней, что, как отметили исследователи, было "удивительно" быстрой смертностью. Вирус инфицировал легкие, кости, глаза, трахеи и мозг мышей. Последнее было достаточно серьезным, чтобы в конечном итоге привести к смерти животных.

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За несколько дней до смерти мыши быстро теряли вес, имели сгорбленную позу и двигались крайне вяло. Самое страшное то, что их глаза полностью побелели за день до смерти.

"Это подчеркивает риск распространения GX_P2V на людей и обеспечивает уникальную модель для понимания патогенных механизмов вирусов, связанных с SARS-CoV-2", — пишут авторы.

Франсуа Баллоу, эксперт по эпидемиологии Института генетики Университетского колледжа Лондона, назвал исследование "ужасным" и "совершенно бессмысленным с научной точки зрения".

"Я не вижу ничего интересного, чему можно было бы научиться путем принудительного заражения странной породы очеловеченных мышей случайным вирусом. И наоборот, я видел, сколько всего может пойти не так", — написал профессор в Твиттере.

Он отметил, что в кратком отчете с результатами исследования, который был обнародован, не указано, какие меры безопасности были приняты во время эксперимента.

"Отсутствие этой информации вызывает опасения, что часть или все это исследование, такое как исследование в Ухане в 2016-2019 годах, которое, вероятно, вызвало пандемию Covid-19, было опрометчиво проведено без минимальных условий биобезопасности и практик, необходимых для исследования с потенциальными возбудителями пандемии", – отметил он.

Китайское происхождение COVID-19

Как писал УНИАН, в марте прошлого года директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана утечкой вируса из лаборатории в китайском городе Ухань.

К аналогичному заключения пришли и специалисты американского Министерства энергетики, которые тоже исследовали этот вопрос.

Однако в рассекреченном отчете Управление Национальной разведки США сказано, что прямых доказательств лабораторного происхождения коронавируса нет.

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