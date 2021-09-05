Под роликом появилась плашка с вопросом "Продолжить смотреть видео с приматами?"

Искусственный интеллект в соцсети Facebook принял видео с участием темнокожего человека, белого и полицейского за видео с приматами.

Пользователи смотрели ролик, опубликованный британским таблоидом Daily Mail, где были запечатлены словесные разборки темнокожего гражданского мужчины, белого гражданского и полицейского. Однако под видео соцсеть разместила окно с вопросом "Продолжить смотреть видео с приматами?".

Как пишет The New York Times, Facebook уже принес извинения и назвал инцидент "неприемлемой ошибкой". В компании заявили, что изучают случившуюся проблему с рекомендациями, чтобы предотвратить такое в будущем.

"Как мы уже сказали, хотя мы внесли улучшения в наш искусственный интеллект, мы знаем, что он не идеален, нам еще предстоит поработать над этим. Мы приносим свои извинения всем, кто, возможно, видел эти оскорбительные рекомендации", - сказала пресс-секретарь Facebook Дани Левер.

Как отмечает издание, технологии распознавания лиц часто не настроены на распознавание людей с темным цветом кожи, что затрудняет их идентификацию. Это приводит к инцидентам, когда темнокожие подвергаются дискриминации или арестам из-за компьютерных ошибок.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова