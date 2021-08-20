Соцсеть отключила для них эту функцию.

Социальная сеть Facebook отключила функцию просмотра списка друзей для аккаунтов из Афганистана.

Как рассказал на своей странице в Twitter глава отдела политики кибербезопасности компании Натаниэль Глейхер, таким образом в компании надеются защитить пользователей.

"Многие из нас в Facebook наблюдали за трагическими событиями, разворачивающимися в Афганистане. ... В течение последней недели наши команды работали круглосуточно, чтобы сделать все возможное для помощи людям обезопасить себя. ... Мы временно удалили возможность просматривать список "Друзья" и осуществлять в нем поиск у аккаунтов Facebook в Афганистане, чтобы защитить людей от нападений", - сообщил он.

Кроме того, соцсеть предоставила афганским пользователям возможность в один клик полностью закрыть свой аккаунт и весь контент от людей не из списка друзей.

Читайте также"Никто не знает, каковы шансы дожить до нового утра": стало известно, как живет захваченный талибами КабулВ Instagram в то же время компания запустила всплывающие оповещения для пользователей в Афганистане с конкретными шагами по защите учетных записей.

Захват власти в Афганистане талибами

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" стало быстро захватывать города в стране. Теперь, когда талибы вошли в Кабул, тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана из городского аэропорта.

По сообщениям СМИ, боевики "Талибана" начали преследовать людей, работавших на силы США или НАТО.

Группировка провозгласила на подконтрольной ей территории новое государство - Исламский Эмират Афганистан.

Автор: Катерина Комолова