фото Rae Johnston
Австралийские ученые обнаружили наскальный рисунок кенгуру, которому около 17300 лет.
Об этом сообщает ВВС.
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Изображение кенгуру длиной два метра определено как старейшая неповрежденная наскальная живопись континента.
Как сообщается, рисунок нашли в округе Кимберли, известном большим количеством наскальных рисунков, оставленных коренным народами, которые жили здесь тысячелетия назад.
Установить датировку рисунка удалось благодаря радиоуглеродному анализу остатков осиных гнезд, которые также нашли на месте.
фото DAMIEN FINCH
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