Возраст изображения достигает 17300 лет.

Австралийские ученые обнаружили наскальный рисунок кенгуру, которому около 17300 лет.

Об этом сообщает ВВС.

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Изображение кенгуру длиной два метра определено как старейшая неповрежденная наскальная живопись континента.

Как сообщается, рисунок нашли в округе Кимберли, известном большим количеством наскальных рисунков, оставленных коренным народами, которые жили здесь тысячелетия назад.

Установить датировку рисунка удалось благодаря радиоуглеродному анализу остатков осиных гнезд, которые также нашли на месте.

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Автор: УНИАН