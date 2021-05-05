А Альпах в результате глобального потепления оттаяла казарма времен Первой мировой войны. В ней сохранились одежда, открытки и даже консервы того времени.
Об этом сообщает Daily Mail.
Как сообщается, в казарме жили 20 солдат, которые укрывались от чрезвычайно холодной местности итальянских гор. Мужчины из австро-венгерской армии участвовали в ожесточенных боях с итальянскими войсками в битве, известной как Белая война, которая закончилась в ноябре 1918 года.
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После трех с половиной лет конфликта деревянные бараки, которые находились внутри пещеры на высоте более 2,7 километров, были заперты и полностью замерзли.
Лишь сейчас, когда сошел лед, убежище полностью раскопали и очистили. Внутри обнаружили газеты, консервы, соломенные кровати, одежду и фонари, а также останки животных, съеденных людьми, которые когда-то жили в нем.
Найденные реликвии будут выставлены в новом музее города Бормио в Ломбардии в 2022 году.
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