Ученые также планируют провести генетический анализ остатков кита.

Украинским ученым удалось выяснить возраст кита, останки которого лежат на острове Расмуссен недалеко от украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Сейчас ученые получили из лаборатории в Польше результаты радиоуглеродного анализа образцов.

"Благодаря этому исследованию был определен возраст остатков кита: он составляет 1350 лет (плюс/минус 30 лет)! А если точнее, то этот кит жил за 1270 лет до первых ядерных испытаний в истории Земли... Это означает, что он умер в седьмом веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира", - говорится в сообщении.

Ученые определили, что скелет принадлежит синему киту - которых считают едва ли не самыми большими животными в мире. По длине челюсти было установлено, что кит имел длину не менее 26 метров. Он принадлежал к южному (антарктическому) подвиду - это самый большой подвид среди синих китов.

Читайте такжеНад новым украинским ледоколом подняли сине-желтый флаг (фото)

"Это открытие имеет чрезвычайное значение, поскольку в целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду. По причине китобойного промысла к 1960-м синий кит был практически полностью истреблен. С 1963 года вид находится под охраной, но из-за незаконного (в частности, советского и японского) промысла восстановление популяции не происходило. На середину 1980-х, по данным Международной китобойной комиссии, в мире оставалось не более 200-1400 особей. Перед эпохой промысла антарктический синий кит был одним из самых многочисленных – популяция составляла 250-300 тыс. особей", - рассказали ученые.

Сейчас антарктический синий кит остается очень редким видом - его численность составляет 1,6-3 тыс. особей. Для восстановления его популяции надо еще по крайней мере 200 лет при условии, что не возникнут другие угрозы.

Как сообщал УНИАН, Национальный антарктический научный центр начал конкурсный отбор участников 27-й антарктической экспедиции. Для работы на станции "Академик Вернадский" ищут ученых, врача и технических специалистов.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий