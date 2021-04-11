В свое время станцию посещали американский миллиардер Билл Гейтс и британская принцесса Анна.

Украинские полярники провели виртуальную экскурсию по станции "Академик Вернадский".

Прямую трансляцию вел на своей странице Национальный антарктический научный центр, пишет Радио Свобода.

Озонометрист станции Анна Соина рассказала, что сейчас на материке осень. Солнце встает в 8:40-8:50.

В свое время станцию посещали американский миллиардер Билл Гейтс и британская принцесса Анна.

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В одной из комнат хранятся лыжи, на которых исследователи "катаются по делам по нашему острову, по соседним островам", и снегоступы, "в которых довольно трудно идти, но это хорошо тренирует ноги".

В одном из коридоров висят фотографии животных, живущих на Южном полюсе. Соина рассказывает, что недавно исследователи видели маленького морского слона.

6 февраля 1996 года над британской научной станцией "Фарадей" на антарктическом острове Галиндез появился сине-желтый украинский флаг. На станции сменился владелец - Великобритания передала ее Украине за символический фунт стерлингов.

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Автор: Александр Топчий