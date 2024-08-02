Археологи рассказали, что женщина жила в Египте и умерла около 3500 лет назад.

Женская мумия выглядит странно и напоминает знаменитую картину Эдварда Мунка "Крик", но то, почему у нее такое поразительное выражение лица, давно озадачивает исследователей.

Теперь же они разгадали эту тайну. Они предполагают, что древнеегипетская женщина умерла, крича в агонии, пишет The Guardian. Считается, что женщина была похоронена около 3500 лет назад. Ее нашли в 1935 году в деревянном гробу под гробницей Сенмута - важного архитектора во времена правления женщины-фараона Хатшепсут.

Она была не одинока: археологи также обнаружили погребальную камеру матери Сенмута, Хат-Нуфер, на месте недалеко от Луксора, а также отдельные захоронения его родственников.

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"Хотя имя кричащей мумии не было записано, она, вероятно, была близким членом семьи, которого похоронили и который разделил с семьей вечное место упокоения", - прокомментировала профессор радиологии в Каирском университете Сахар Салим.

Команда ученых университета утверждает, что мумия хорошо сохранилась. Женщина была ростом около 1,55 м и умерла в возрасте около 48 лет и страдала легким артритом, в том числе в позвоночнике.

Однако исследователи не обнаружили никаких признаков бальзамирующего разреза, и все органы находились внутри мумии. "Это стало для меня сюрпризом, поскольку классический метод мумификации в Новом царстве - 1550–1069 годов до н. э. — включал удаление всех органов, кроме сердца", - пояснила Салим.

Ученые рассказали, что она не только была похоронена с двумя кольцами-скарабеями из серебра и золота, но исследователи также обнаружили, что бальзамирующие материалы включали смолу можжевельника и ладан — дорогие импортные ингредиенты, которые могли способствовать сохранению тела.

Анализы показали наличие можжевельника и хны на волосах женщины, в то время как парик был сделан из переплетенных волокон финиковой пальмы и содержал следы можжевельника и ладана, а также различных минералов - возможно, как предполагает Салим, для придания жесткости волокнам и придания им молодого черного цвета.

Исследователи предполагают, что результаты не только дают представление о мумификации, изготовлении париков и древней торговле бальзамирующими материалами, но и указывают на то, что открытый рот женщины вряд ли был следствием небрежности бальзамировщиков, которые забыли закрыть его.

Вместо этого команда предполагает, что выражение лица женщины может быть следствием редкой, немедленной формы трупного окоченения.

"Мы предположили, что причиной [того,] что рот был открыт, могла быть [мучительная] смерть или эмоциональный стресс, а трупный спазм заставил ее лицо застыть в том виде, который был на момент смерти", - сказала Салим.

Эта женщина - не единственная "кричащая" мумия. Салим и его коллеги ранее изучали труп того, кого считают принцем Пентавером, сыном фараона Рамсеса III.

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Новое исследование раскрыло древнеегипетскую загадку, связанную с бабуинами, мумифицированными тысячи лет назад. Исследование доказало, что два легендарных торговых центра, известные как Пунт и Адулис, были одним и тем же местом, разделенным сотнями лет истории. Группа исследователей пришла к такому выводу после использования генетического анализа для определения географического происхождения древних мумифицированных бабуинов, найденных в Египте.

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