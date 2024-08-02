Женщина умерла около 3500 лет назад / фото Sahar Saleem

Женская мумия выглядит странно и напоминает знаменитую картину Эдварда Мунка "Крик", но то, почему у нее такое поразительное выражение лица, давно озадачивает исследователей.

Теперь же они разгадали эту тайну. Они предполагают, что древнеегипетская  женщина умерла, крича в агонии, пишет The Guardian. Считается, что женщина была похоронена около 3500 лет назад. Ее нашли в 1935 году в деревянном гробу под гробницей Сенмута - важного архитектора во времена правления женщины-фараона Хатшепсут.

Она была не одинока: археологи также обнаружили погребальную камеру матери Сенмута, Хат-Нуфер, на месте недалеко от Луксора, а также отдельные захоронения его родственников.

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"Хотя имя кричащей мумии не было записано, она, вероятно, была близким членом семьи, которого похоронили и который разделил с семьей вечное место упокоения", - прокомментировала профессор радиологии в Каирском университете Сахар Салим.

Команда ученых университета утверждает, что мумия хорошо сохранилась. Женщина была ростом около 1,55 м и умерла в возрасте около 48 лет и страдала легким артритом, в том числе в позвоночнике.

Однако исследователи не обнаружили никаких признаков бальзамирующего разреза, и все органы находились внутри мумии. "Это стало для меня сюрпризом, поскольку классический метод мумификации в Новом царстве - 1550–1069 годов до н. э. — включал удаление всех органов, кроме сердца", - пояснила Салим.

Ученые рассказали, что она не только была похоронена с двумя кольцами-скарабеями из серебра и золота, но исследователи также обнаружили, что бальзамирующие материалы включали смолу можжевельника и ладан — дорогие импортные ингредиенты, которые могли способствовать сохранению тела.

Анализы показали наличие можжевельника и хны на волосах женщины, в то время как парик был сделан из переплетенных волокон финиковой пальмы и содержал следы можжевельника и ладана, а также различных минералов - возможно, как предполагает Салим, для придания жесткости волокнам и придания им молодого черного цвета.

Исследователи предполагают, что результаты не только дают представление о мумификации, изготовлении париков и древней торговле бальзамирующими материалами, но и указывают на то, что открытый рот женщины вряд ли был следствием небрежности бальзамировщиков, которые забыли закрыть его.

Ученые отметили, что мумия хорошо сохранилась / фото Sahar Saleem

Вместо этого команда предполагает, что выражение лица женщины может быть следствием редкой, немедленной формы трупного окоченения.

"Мы предположили, что причиной [того,] что рот был открыт, могла быть [мучительная] смерть или эмоциональный стресс, а трупный спазм заставил ее лицо застыть в том виде, который был на момент смерти", - сказала Салим. 

Эта женщина - не единственная "кричащая" мумия. Салим и его коллеги ранее изучали труп того, кого считают принцем Пентавером, сыном фараона Рамсеса III.

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