Даниила Галицкого короновали данной короной в 1253 году.

Историки представили реконструкцию короны королевства Русь, которая принадлежала королю Данилу Галицкому и его потомкам.

Над проектом работали реконструктор Валерий Мищенко и кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Александр Алферов. Он обнародовал изображение 3D макета артефакта в Facebook.

Как отметил Алферов, Даниила Галицкого короновали данной короной в 1253 году. Она передавалась по наследству его потомкам вместе с титулом королей Руси.

По его словам, изображение короны удалось выделить среди источников, которые не воспринимаются исследователями истории Руси, а именно из таможенных пломб XIII в. В течение года историки исследовали украинские и иностранные артефакты для создания 3D макета короны.

Он также выразил надежду, что эта реконструкция поможет в работе над проектом большого герба Украины.

Даниил Галицкий - историческая справка

Даниил Галицкий - правитель Галицко-Волынского Княжества XIII века. В 1253 году принял от папы Иннокентия IV королевскую корону, получив титул короля Руси. Заключил союзы с Римом, Тевтонским орденом, польскими и венгерскими правителями. Противостоял вторжению татар.

Время правления Даниила Галицкого считается периодом наибольшего экономического и культурного подъема и политического усиления Галицко-Волынского государства, которое украинские историки рассматривают как наследника Киевской Руси.

Автор: Дмитрий Захаров