Законопроект внесен президентом Украины.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять закон о большом Государственном Гербе.

Как сообщает корреспондент УНИАН, комитет рекомендовал Раде принять за основу и в целом законопроект "О большом Государственном Гербе Украины" (№5712), который внесен президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такое решение поддержали 17 членов комитета, два проголосовали против, трое – воздержались.

На заседании комитета первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель президента в ВРУ Руслан Стефанчук отметил: "Безусловно, мы все осознаем, что основным гербом Украины остается трезубец - малый герб Украины". По его словам, это "самый лаконичный" и лучший в мире государственный герб.

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Государственный Герб Украины - история

В феврале 1992 года Верховная Рада своим постановлением утвердила Государственный Герб Украины, который имеет статус малого герба - золотой трезубец на синем щите. Проводилось несколько конкурсов по большому гербу, но они были безрезультатными.

В 2020 году Министерство культуры и информационной политики провело конкурс на определение лучшего эскиза большого Государственного Герба Украины.

В ноябре 2020 года оргкомитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины определил лучший эскиз, который будет утверждать Верховная Рада.

Победила работа Александра Кохана, соавтора малого герба.

С левой стороны на эскизе изображена фигура архангела Михаила (представляет Центральную Украину, или Приднепровье), с правой стороны - фигура Льва (как символ Западноукраинской народной республики в 1918 году). Посередине между ними - изображение современного малого герба на синем щите. Также в верхней части эскиза находится хоругвь, а на ней изображен казак с мушкетом (олицетворяет Южную и Юго-Восточную Украину).

В декабре результат конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины был оспорен в Окружном админсуде Киева.

29 июня на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о большом государственном гербе Украины. Он был внесен президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду как неотложный.

При этом оказалось, что изображение большого Государственного Герба Украины отличается от того, которое было признано победителем конкурса, проведенного в прошлом году. Этот вариант герба был разработан в 1990-х годах под руководством Александра Ивахненко.

13 июля за включение проекта закона "О большом Государственном Гербе Украины" (№5712) в повестку дня на 14 июля проголосовали 243 народных депутата.

Справка УНИАН. В соответствии с Конституцией, "большой государственный герб Украины устанавливается с учетом малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины. Главным элементом большого государственного герба Украины является Знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины)".

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Автор: Надя Пришляк