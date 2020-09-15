По данным археологов, кости могут представлять собой до сих пор отсутствующие свидетельства эволюционного процесса, который привел от волка к собаке.

На юге Италии нашли кости древнейших собак возрастом 20 тысяч лет. Останки нашли в двух палеолитических пещерах в регионе Апулия.

Люди жили в пещерах Пагличчи и Романелло у города Кастро в период от 30 тысяч лет назад, а значит, собаки жили в пещерах вместе с людьми, сообщает издание Jacksonville Free Press.

Возраст останков собаки, выявленных исследователями, колеблется от 14 000 до 20 000 лет, при этом верхняя граница добавляет примерно 4000 лет до известной истории домашней собаки.

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По данным археологов, останки, найденные в Апулии, представляют собой древнейшие образцы, обнаруженные в районе Средиземного моря и могут представлять собой до сих пор отсутствующие свидетельства эволюционного процесса, который привел к собаке.

В пещерах обнаружили также и останки волков. Они были больше собак и имели четкие коренные зубы, предназначенные для разрыва мяса, которых нет у собак. Молекулярный анализ показал, что генетическое разделение волков и собак началось в период между 20 000 и 30 000 лет назад.

Генетический набор одной из собак, обнаруженных в пещере Пагличчи, очень напоминает подобные останки, найденных в немецком Бонн-Оберкассель. Обеим находкам примерно 14000 тысяч лет.

По словам ученых, это показывает, что собаки, обнаруженные на расстоянии около 1000 км друг от друга, могут происходить из общей популяции, которая распространились по разным частям Европы.

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Автор: Наталия Печиборщ