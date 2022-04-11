Галактика M91 расположена в созвездии Волосы Вероники и является примером спиральной галактики с перемычкой.

Космический телескоп Hubble сделал фото спиральной галактики с перемычками M91 (Messier 91).

Как сообщается на сайте обсерватории, снимок был сделан с помощью широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3).

Ученые отмечают, что галактика "Мессье 91" скрывает в себе настоящего астрономического "монстра". Как и наша собственная галактика Млечный путь, M91 имеет сверхмассивную черную дыру в центре. Согласно исследованию 2009 года, эта черная дыра весит от 9,6 до 38 миллионов раз больше Солнца.

Во время последних исследований этой галактики ученые изучали связи между молодыми звездами и облаками холодного газа, в которых они образуются. Для этого астрономы использовали Хаббл для получения изображений в ультрафиолетовом и видимом спектрах света.

Галактика M91 - что известно

Галактика M91 расположена в созвездии Волосы Вероники (лат. Coma Berenices) на расстоянии примерно в 55 миллионов световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Открывателем этого объекта является французский астроном, член Парижской Академии наук Шарль Мессье. Он впервые наблюдал за галактикой в 1781 году.

Галактика "Мессье 91" входит в число перечисленных в оригинальной редакции нового общего каталога (самого известного в любительской астрономии каталога незвездных объектов дальнего космоса, - УНИАН).

M91 является примером спиральной галактики с перемычкой, галактические рукава которой начинаются не из центра галактики, а с концов перемычек, за пределами галактического ядра.

Волосы Вероники - что известно о созвездии

Это созвездие в Северном полушарии. Оно занимает на небе площадь в 386,5 квадратного градуса и содержит 64 звезды. Хотя в созвездии нет ярких звезд, их все же видно невооруженным глазом. Вечером лучше всего наблюдать в течение марта, апреля.

Это одно из немногих созвездий, названное в честь реального человека - Береники II, жены правителя Древнего Египта Птолемея Эвергета.

Телескоп Хаббл

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

Замена телескопа Hubble

"Хаббл" работает на орбите уже 31 год и все чаще выходит из строя. Поэтому его должен заменить телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST), который запустили в космос 25 декабря 2021 года. Телескоп начали строить 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.

Телескоп совершит 30-дневное путешествие длиной в 1,6 млн км от нашей планеты в направлении Марса - до второй точки Лагранжа. Работать "Джеймс Уэбб" начнет почти через 6 месяцев после запуска. За это время аппарат остынет до рабочих температур, откалибрует свои зеркала и инструменты.

"Джеймс Уэбб" прослужит от пяти до десяти лет. Вероятнее всего, на этом его "жизнь" закончится. Дело в том, что в конструкции заложен лимит, чтобы обеспечить высокую чувствительность датчика, который глубоко проникает в инфракрасный диапазон, его нужно постоянно охлаждать жидким гелием до -267°C. "Уэбб" перестанет работать, когда закончится хладагент.

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JWST - очень большое зеркало диаметром 6,5 метра. Для сравнения, у "Хаббла" - всего 2,4 метра. Поскольку "тарелку" такого размера невозможно уместить в ракету, зеркало "Уэбба" сделали сложным. Оно состоит из трех секций, которые успешно развернулись. Зеркало в прямом смысле золотое. Инженеры покрыли 18 шестиугольных сегментов слоем золота толщиной 100 нанометров - этот металл хорошо отражает инфракрасные лучи. В конце января 2022 года телескоп был выведен на заданную орбиту.

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