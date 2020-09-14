Космический телескоп Хаббл сделал новый снимок.

Ученые получили изображение галактики NGC 2835, которую прозвали "Глаз змея" или "Око дьявола".

Снимок был сделан с помощью телескопа Хаббл и опубликован на сайте обсерватории.

Скручивающие узоры, создаваемые множеством спиральных рукавов этой галактики, создают иллюзию глаза.

"Это подходящее описание, поскольку эта великолепная галактика находится недалеко от головы южного созвездия Гидры, водной змеи", - говорится в сообщении.

Это потрясающая спиральная галактика с перемычкой, ширина которой чуть больше половины Млечного Пути.

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Хотя на этом изображении ее нельзя увидеть, известно, что в самом центре NGC 2835 находится сверхмассивная черная дыра с массой в миллионы раз больше массы нашего Солнца.

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Перевод: Екатерина Лиманская