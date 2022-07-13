Его извержение в 232 году нашей эры привело к катастрофе на Земле.

Ученые из Новой Зеландии установили, что местный супервулкан кальдерного типа Таупо снова проявляет активность. Исследователи с 1979 года пристально отслеживают уровень воды в одноименном озере, которое расположено в кальдере Таупо.

Об этом сообщает The Guardian.

Как известно, вулкан проявлял активность 25 раз в течение последних 12 тысяч лет. Его извержение в 232 году нашей эры привело к катастрофическим последствиям для Земли. Таупо считается одним из самых опасных супервулканов в мире.

Ученые разместили стационарные исследовательские станции на пляжах, скалах, причалах и других местах вокруг озера. Данные подтверждают движение магмы в жерле вулкана.

Анализируя уровень воды в озере Таупо, ученые могут прогнозировать землетрясения и предупреждать местных жителей об опасности заранее.

"В озере, недалеко от рифов Хороматанги, вулкан вызвал подъем на 160 мм, тогда как к северу от озера тектонические разломы вызвали опускание на 140 мм", - рассказал научный сотрудник по геодинамике вулканов в Университете Виктории доктор Финниган Иллсли-Кемп.

По его словам, активность вулкана Таупо будет расти по мере приближения к следующему извержению. В то же время пока нет признаков того, что это произойдет в ближайшее время.

"Вулканы естественным образом перемещаются во сне. Землетрясения и движения грунта - это нормально, особенно для таких больших вулканов. Но это не значит, что он просыпается и вот-вот взорвется", - объяснили авторы исследования.

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