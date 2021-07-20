Администрация президента США Джо Байдена и западные союзники официально обвинили Китай в массовом взломе почтового сервера Microsoft Exchange.
Пекин также обвинили в сотрудничестве с хакерами, стоящими за программами-вымогателями и другими незаконными кибероперациями, сообщает lb.ua со ссылкой на Associated Press.
Сейчас после этих обвинений не вводились санкции против правительства Китая, как это было в случае с Россией. Однако, в Белом доме рассчитывают, что публичное заявление станет важным сигналом для ряда людей.
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Отмечается, что спектр киберугроз из Китая включал атаки с использованием программ-вымогателей со стороны связанных с правительством хакеров, которые требовали от своих жертв выплатить миллионы долларов выкупа.
Официальные лица США утверждают, что Министерство государственной безопасности Китая использовало наемных хакеров для собственной выгоды.
Вместе с тем в понедельник министерство юстиции США выдвинуло обвинения против четырех граждан Китая, которые сотрудничали с министерством государственной безопасности в хакерской кампании, нацеленной на десятки компьютерных систем. Подсудимые обвиняются в краже коммерческой тайны и конфиденциальной деловой информации.
Европейский Союз и Великобритания также выдвинули обвинения против Китая. ЕС заявил, что вредоносная хакерская деятельность со значительными последствиями", направленная на правительственные учреждения, политические организации и ключевые отрасли в 27 странах-членах блока, может быть связана с китайскими хакерскими группами.
"Взлом Microsoft Exchange китайскими группами, поддерживаемыми государством, была безрассудной, но знакомой моделью поведения", - сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Представитель посольства Китая в Вашингтоне не ответил на запрос журналистов. Но официальный представитель Министерства иностранных дел Китая ранее не признавал вины за взлом Microsoft Exchange.
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