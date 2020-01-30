В Бермудском треугольнике нашли пропавший 95 лет назад корабль

Исследователи установили место крушения сухогруза Cotopaxi, которое считалось утерянным с 1925 года.

Группа подводных исследователей и морских археологов обнаружила злополучный корабль примерно в 35 морских милях от побережья Сент-Огастин, штат Флорида.

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29 ноября 1925 года Cotopaxi отправился из Чарльстона, Южная Каролина, в Гавану, Куба, под командованием капитана В. Дж. Мейера с грузом угля и с командой из тридцати двух человек. Судно было официально объявлено утерянным 31 декабря, сообщает nv.ua.

Поиски сухогруза начались с того, что морской биолог и исследователь подводного мира Майкл Барнетт связался с британским историком Гаем Уолтерсом, чтобы помочь найти таинственный корабль.

«Уолтерс просмотрел судовые записи в архивах компании Ллойд, которая была страховым брокером для SS Cotopaxi. Там он обнаружил кое-что ранее неизвестное: корабль отправил беспроводные сигналы бедствия 1 декабря 1925 года, через два дня после того, как он покинул Чарльстон», — рассказывают авторы открытия

В этом районе у побережья города Сент-Огастин 35 лет назад уже были найдены обломки неизвестного судна. Тогда эту местность назвали Медвежье крушение и не связали с пропавшим Cotopaxi.

Однако с учетом новой информации ученые вновь вернулись на место кораблекрушения и вместе с дайверами и экспертами из морского музея Сент-Огастин установили, что Медвежье крушение — на самом деле обломки SS Cotopaxi.

«После обсуждения и оценки всех имеющихся доказательств, команда почувствовала уверенность в том, что» Медвежья катастрофа «действительно является последним местом упокоения потерянного Cotopaxi» — объясняет в своем заявлении телеканал Science Channel, который снимает фильм об этом открытии.

Этой информацией ученые также поделились с Дугласом Майерсом, внуком капитана SS Cotopaxi. «Майерс согласился, что команда наконец нашла корабль дедушки после того, как тот пропал без вести почти 100 лет назад», — добавили авторы работы.