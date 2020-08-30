Ракета должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 17:12 по киевскому времени.

Американская компания SpaceX перенесла на 1 сентября запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 12-й по счету группировкой микроспутников Starlink.

Об этом сообщает пресс-служба SpaceX на своей странице в Twitter.

«Сегодняшний запуск Starlink отменяется из-за сложных погодных условий перед полетом. Следующий пуск будет возможен во вторник, 1 сентября, в 9:29 по времени Восточного побережья США (16:29 по киевскому времени)», — говорится в сообщении.

Ракета должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 17:12 по киевскому времени.

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Что такое SpaceX

SpaceX - это частная космическая компания Илона Маска. Задача SpaceX - разработка революционных космических технологий.

Starlink — спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.

7 августа 2020 года SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink. Помимо спутников, ракета также должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли американской компании BlackSky.

13 августа 2020 года SpaceX открыли вакансию сотрудника на первый курорт у космодрома.

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Автор: Денис Прядко