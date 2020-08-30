Спутники Илона Маска запустят 1 сентября / фото REUTERS
Американская компания SpaceX перенесла на 1 сентября запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 12-й по счету группировкой микроспутников Starlink.
Об этом сообщает пресс-служба SpaceX на своей странице в Twitter.
«Сегодняшний запуск Starlink отменяется из-за сложных погодных условий перед полетом. Следующий пуск будет возможен во вторник, 1 сентября, в 9:29 по времени Восточного побережья США (16:29 по киевскому времени)», — говорится в сообщении.
Ракета должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 17:12 по киевскому времени.
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Что такое SpaceX
- SpaceX - это частная космическая компания Илона Маска. Задача SpaceX - разработка революционных космических технологий.
- Starlink — спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.
- 7 августа 2020 года SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink. Помимо спутников, ракета также должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли американской компании BlackSky.
- 13 августа 2020 года SpaceX открыли вакансию сотрудника на первый курорт у космодрома.
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