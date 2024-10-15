Europa Clipper является одним из самых амбициозных проектов NASA последних десятилетий.

14 октября ракета-носитель Falcon Heavy от компании SpaceX успешно запустила автоматический межпланетный зонд Europa Clipper, который отправился к Европе - спутнику Юпитера. Об этом сообщает официальный сайт NASA.

Europa Clipper является достаточно большим аппаратом, который весит более 6000 кг. Стоимость миссии оценивают в более чем 5 млрд долларов, что делает ее одной из самых дорогих научных миссий NASA за последние годы.

Согласно плану, Europa Clipper будет исследовать Европу на предмет ее способности поддерживать жизнь.

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Поверхность этого спутника состоит из льда и является одной из самых гладких в Солнечной системе.

Анализ поверхности привел к появлению теории, согласно которой под ней располагается большой водяной океан, в котором могут находиться микроскопические живые организмы.

Предполагается, что Europa Clipper сможет собрать достаточно информации для того, чтобы определить место посадки аппарата в составе следующей миссии к спутнику.

Аппаратура зонда позволит определить распределение и химический состав основных соединений в подледном океане.

Отметим также, что запуск Europa Clipper стал очередным большим успехом для компании SpaceX Илона Маска, ведь ракета Falcon Heavy - относительно новый носитель, первый старт которого осуществили в 2018 году.

Это наиболее мощная ракета компании SpaceX из тех, которые были введены в эксплуатацию.

Компания SpaceX - последние новости

Уже скоро Falcon Heavy, как и более массовую Falcon 9, может заменить еще более мощная ракета-носитель от SpaceX. Речь идет о сверхтяжелой космической системе Starship.

УНИАН напоминает, недавно компания Маска впервые успешно поймала ускоритель Starship, приблизив тем самым путешествие на Красную планету (именно для этого и начали в свое время разрабатывать Starship).

Ранее Илон Маск раскрыл грандиозные планы по колонизации Марса. По его словам, SpaceX планирует запустить около пяти беспилотных миссий Starship на Марс за два года.

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