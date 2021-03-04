Ожидается, что КБ «Южное» может подписать контракт уже в пятницу, 5 марта.

Украине удалось предварительно договориться о запуске на орбиту украинского спутника ДЗЗ «Сич 2-30 (2-1)» ракетой компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Как сообщается на сайте Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, переговоры со SpaceX продолжались с декабря 2020 года, сейчас контракт готов, а его подписание главным исполнителем проекта — КБ «Южное» — ожидается уже в пятницу, 5 марта.

«Комитет по вопросам экономического развития рад сообщить, что очередной этап переговоров со SpaceX завершился успешно, и мы можем подписать договор на пусковые услуги. Цена контракта — 1 млн долл. США, что является чрезвычайно приятной ценой для Украины и в шесть раз ниже той, которая была запланирована», — рассказал председатель комитета Дмитрий Наталуха.

По его словам, Комитет поручает КБ «Южное» под контролем Государственного космического агентства Украины безотлагательно отработать все вопросы и подписать контракт.

«В течение месяца мы ожидаем окончательного технического решения по запуску. Мы верим в то, что все препятствия будут преодолены и спутник будет запущен в год 30-летия Независимости Украины в соответствии с поставленной президентом Украины Владимиром Зеленским задачей», — сказал Наталуха.

Украинский спутник ДЗЗ «Сич 2-30 (2-1)»: что известно

Спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) нужны для наблюдения за поверхностью планеты с помощью различной аппаратуры. Полученные данные обычно используют для исследования природных ресурсов Земли и решения метеорологических вопросов.

В декабре 2012 года Украина потеряла связь со своим малогабаритным космическим аппаратом ДЗЗ «Сич-2». Его следующая модификация — «Сич 2-1» уже не первый год разрабатывается в рамках общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины.

В начале февраля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил вывести на земную орбиту украинский спутник «Сич 2-30» (бывший 2-1) до конца 2021 года — года тридцатилетия независимости страны.

Впоследствии стало известно, что для запуска Украина выбрала основанную Илоном Маском американскую компанию SpaceX.

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Автор: Катерина Комолова