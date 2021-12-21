ИИ самостоятельно сёрфит интернет и пишет статьи со ссылками на источники.

Компания OpenAI представила регрессивную предобученную модель нейросети WebGPT, которая может посредством поисковых запросов не только находить релевантную информацию, но и формировать из нее разумный и осмысленный ответ.

То есть нейросеть не только объединяет информацию из нескольких источников, но и обрабатывает ее в цельный скомпонованный текст, который практически невозможно отличить от созданного человеком.

Почему это круто, но одновременно и грустно

По сути, нейросеть максимально копирует работу современного IT-журналиста. Она отправляет запрос на нужную тему в поисковике, затем кликает на ссылки в выдаче, просматривает веб-страницы и на основе полученной информации пишет новости по типу той, которую вы читаете прямо сейчас.

WebGPT была обучена отвечать на вопросы на основе данных тематики ELI5 на популярном форуме Reddit – рубрики, где одни пользователи задают вопросы, а другие как можно проще отвечают на них. После периода обучения нейросеть начала генерировать ответы, которые в половине случаев оказались лучше созданных людьми.

И это только начало. В будущем компания планирует усовершенствовать результаты, добавив в новую нейросеть функцию оценки надежности источников данных.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров рассказал об эксперименте, в рамках которого нейронная сеть при помощи искусственных нейронов написала ему речь.

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