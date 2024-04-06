Составленная карта наглядно продемонстрировала, что общепринятая космологическая модель является ошибочной и даже наше понимание базовой физики, вероятно, является некорректным.

Ученые создали самую большую на текущий момент 3D-карту Вселенной, которая содержит более 6 миллионов галактик. Она подтвердила гипотезу о том, что расширение Вселенной ускоряется, пишет The Guardian.

Карта основана на данных, собранных спектроскопическим инструментом темной энергии (Desi) в Аризоне, и содержит в три раза больше галактик, чем предыдущая такая карта. Причем расстояния до многих из них измерены впервые.

Исследователи говорят, что с помощью этой карты они смогли с беспрецедентной точностью измерить, насколько быстро расширялась Вселенная в разные периоды прошлого. И результаты подтверждают, что расширение Вселенной ускоряется.

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Однако полученные данные также заставляют задуматься над вероятностью того, что темная энергия - таинственная сила отталкивания, которая управляет процессом расширения Вселенной - не была постоянной на протяжении всего времени, как предполагалось ранее.

Профессор Карлос Фрэнк из Даремского университета и соавтор исследования сказал, что если бы темная энергия действительно была постоянной во времени, будущее Вселенной было бы простым: она расширялась бы дальше и дальше вечно. Но если новые данные, найденные на карте, получат подтверждение, это поставит под сомнение старую концепцию.

"Теперь всё это исчезло, и мы, по сути, должны начать с нуля, а это означает пересмотр нашего понимания базовой физики, нашего понимания самого Большого взрыва и нашего понимания долгосрочного прогноза для Вселенной", - сказал он.

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