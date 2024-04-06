По словам экспертов, эта комета будет иметь вид крошечного серого пятна.

На значительной части территории США 8 апреля Луна затмит Солнце, погрузив города от Техаса до штата Мэн на несколько минут в темноту. В то же время в этот период произойдет еще одно невероятное событие, за которым стоит проследить, а именно впервые за 71 год комета 12P/Понс-Брукса, которую еще называют "Матерью драконов" или "кометой дьявола", подойдет относительно близко к Солнцу. Волноваться нет причин, ведь она не столкнется с Землей. Об этом пишет Business Insider.

В издании рассказали, что эта комета является чрезвычайно большой, даже больше Эвереста. Она получила свое прозвище "комета дьявола" из-за рогообразных вспышек, которые расположены в ее локальном облаке газа, пыли и частиц льда, которое окутывает твердое ядро кометы туманной оболочкой.

Однако во время полного солнечного затмения, когда Луна полностью затмевает Солнце, небо становится настолько темным, что в нем едва можно увидеть "комету дьявола" невооруженным глазом, поэтому для этого стоит использовать бинокль или телескоп.

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"Просто помните, что во время солнечного затмения никогда не безопасно смотреть прямо на солнце без очков от затмений или через фильтр солнечной линзы. Единственное исключение из этого правила - короткое окно полного затмения, которое продлится несколько минут, и когда небо потемнеет настолько, что можно будет увидеть комету дьявола, если небо будет достаточно чистым", - предупредили авторы материала.

В то же время заместитель исполнительного директора Королевского астрономического общества Роберт Месси написал на своем сайте, что эта комета, скорее всего, будет иметь вид крошечного серого пятна. Из-за этого ее будет трудно увидеть, поэтому не забудьте посмотреть на короткие моменты полного звездопада. Также кроме "кометы дьявола" во время события будет много других впечатляющих явлений, за которыми стоит проследить.

В публикации добавили, что одним из преимуществ этой кометы является то, что она криовулканическая, то есть может довольно часто извергаться. Когда это происходит, то облако льда и пыли, которое образуется вокруг нее, расширяется, с помощью чего она кажется ярче. Поэтому если бы произошло извержение во время полного солнечного затмения, то это было бы удивительным зрелищем.

"Однако, если вы не увидите комету 8 апреля, попробуйте еще раз в дни до 21 апреля, когда она будет самой близкой к Солнцу и самой яркой. С течением времени ее путь по небу будет приближаться к Юпитеру, в конце концов она пройдет мимо него и окажется на левой стороне планеты до 17 апреля", - посоветовали в материале.

Солнечное затмение: последние новости

Как писал УНИАН, солнечное затмение в этом месяце будет вторым по счету в 2024 году. Мы рассказали, чем оно особенное, где и как его можно будет увидеть и что советуют астрологи не делать в это время.

Также сообщалось, что 25 марта открывается весенний коридор затмений, ведь в этот день произошло лунное затмение, а 8 апреля состоится солнечное. Известно, что период между этими датами называют коридором затмений. По словам эзотериков, такие затмения могут серьезно влиять на жизнь людей.

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