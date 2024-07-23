На поведение животных имеет влияние изменение климата.

Украинскую научную полярную станцию "Академик Вернадский" неожиданно посетила довольно многочисленная группа пингвинов - для антарктической зимы это необычное явление.

"Зимние "сюрпризы" возле "Вернадского" продолжаются. После внезапного повышения температуры к станции пришла немалая группа пингвинов - где-то 20-25 птиц. Визит был неожиданным, ведь на зиму они покидают наш остров Галиндез. В это время здесь можно иногда увидеть одиночных черно-белых гостей", - рассказали в Национальном антарктическом центре.

В сообщении говорится, что "большое возвращение пингвинов на "Вернадского" обычно происходит весной (это когда в Украине осень). Они прибывают на остров на брачный сезон: строить гнезда, откладывать яйца, высиживать малышей.

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"Речь идет о субантарктических пингвинах, которых еще называют ослиными или дженту. За последние 17 лет они сильно облюбовали Галиндез, и в сезоне 2023/2024 годов их количество здесь достигло рекордных 7 тысяч!", - отмечают ученые.

По словам полярников, к концу мая этих пингвинов уже не было на острове, а сейчас в разгар зимы на станцию прибыла целая группа генту.

Биологи отмечают, что сейчас стайки пингвинов постоянно находятся в указанной акватории и встречаются во время морских выходов. В дни их визита на "Вернадского" как раз ухудшилась погода, поэтому возможно на острове они пережидали шторм. Ведь через несколько дней их снова не стало возле станции.

"В целом же изменение климата и потепление в этом районе приводит к тому, что в последние годы здесь не образуется сплошной ледовый покров. А значит пингвинам не обязательно на зиму мигрировать севернее в поисках открытой воды и возможности охотиться. К примеру, еще зимой 2021 года наши ученые зафиксировали чрезвычайно большие скопления этих птиц в радиусе 20 км от станции. Тогда сотни пингвинов отдыхали на окружающих островах и питались в океане", - рассказали в центре.

Ученые обращают внимание на то, что поведение животных является одним из факторов, по которым можно достаточно четко отслеживать климатические изменения в Антарктике, которые в свою очередь влияют на всю Планету.

Что сейчас происходит в Антарктиде

В Антарктике зафиксировано значительное потепление. Ученые обратили внимание на то, что в Украине сейчас лето, но в Антарктике - разгар зимы. Однако 16 июля на украинской полярной станции "Академик Вернадский" зафиксировано значительное повышение максимальной суточной температуры. Она выросла более чем на 8 градусов: с -4,2°С до +4,5°С). Плюсовая температура сохранялась в течение почти двух суток - 16-17 июля.

Ученые объясняют такие температурные аномалии явлением "атмосферной реки". Это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, которая быстро переносит теплые массы воздуха и влаги из тропиков в полярные регионы. Если такие случаи участятся, усилятся процессы таяния ледников, что в свою очередь приведет к постепенному распреснению прибрежных вод. А это грозит разрушением различных экосистем как белого континента, так и океана вокруг него.

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