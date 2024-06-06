Возможно, уникальная птица пришла к "Вернадскому" за сотни километров.

Впервые за несколько лет на украинскую полярную станцию "Академик Вернадский" пришел императорский пингвин, этот вид является крупнейшим на Земле.

"К нашим полярникам пришел неожиданный гость - императорский пингвин! По словам наших биологов, он еще совсем молодой, ведь имеет серую окраску на некоторых частях головы. Такой визит стал сюрпризом, потому что императорские не гнездятся в районе "Вернадского", а выбирают более холодные территории. Ближайшая их колония расположена более чем в 300 км от нас", - рассказали в Национальном антарктическом центре.

Как отмечается, этот вид уникален тем, что заходит как можно дальше на Юг (до нескольких сотен километров вглубь континента) и размножается антарктической зимой, то есть когда темно и очень холодно. Также это самые большие пингвины на Земле: их рост может достигать 120 см, а вес - 50 кг.

Видео дня

Последний раз появление такой птицы возле "Вернадского" полярники фиксировали в декабре 2020 года.

Сейчас необычный посетитель уже два дня гуляет по острову, на котором находится украинская полярная станция. По словам ученых, особенно он облюбовал место возле "магнитки" - геомагнитной обсерватории.

"Интересно, почему этот пингвин пришел на станцию именно сейчас? Может, он узнал, что Россия и Китай заблокировали решение о предоставлении императорским пингвинам статуса охраняемого вида, и решил искать защиту на "Вернадском"?", - говорится в сообщении.

Станция "Академик Вернадский" - последние новости

Как писал УНИАН, в Антарктике вблизи украинской станции "Академик Вернадский" полярники увидели большое количество морских котиков и морского слона.

"На днях биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко насчитал на острове Галиндез, где расположен "Академик Вернадский", большое количество антарктических морских котиков - аж 81! В компании с ними был также один южный морской слон", - отметили в сообщении центра.

Также сообщалось, что Национальный антарктический научный центр присоединился к важному исследованию, главной целью которого является оценка влияния на Землю ключевых процессов, которые происходят на Антарктическом ледниковом щите и в Южном океане.

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