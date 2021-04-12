Женщина, которая в детстве неожиданно встретила первого космонавта у себя на огороде, припомнила, как это было.

В нескольких сотнях километров к югу от Москвы установлен Монумент покорителям космоса. Он служит напоминанием о выдающихся достижениях СССР в освоении космического пространства.

Но причина, почему памятник установлен именно на этом месте, заключается в том, что ровно 60 лет назад это место стало частью невероятной истории, - говорится в сюжете BBC.

Читайте такжеBloomberg: Полету Гагарина 60 лет, для Москвы такие великие вещи уже в прошлом12 апреля 1961 года пилот ВВС СССР Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. А когда пришло время возвращаться, Гагарин спустился на парашюте в крошечной космической капсуле и приземлился именно на месте, где сейчас стоит памятник. Это был обычный огород в то время. Появление космонавта удивило селян, особенно 5-летнюю девочку, которая помогала сажать картошку.

"Бабушка делала лунки, а я просто помогала, бросала картошку в эти лунки. Через какое-то время оглянулась в поле и увидела что-то оранжевое, красивое, не понятно что. Он шел нам на встречу. Бабушка испугалась, схватила меня за руку. И мы хотели убежать в сторону дома. А он говорит: "Мамаша, стойте, я свой". Я бабушке сказала: "Остановись, послушай, говорит по-русски. Видимо человек"", - вспоминает Рита Нурсканова, которая и была той 5-летней девочкой.

Она вспомнила, что ее бабушка спросила Гагарина, откуда и как он взялся на огороде. А он ответил, что прибыл на корабле. Женщина возразила, что поблизости нигде воды нет. И кораблей тоже быть не может. А Гагарин ответил, что прилетел с неба.

Космический полет сделал из Гагарина героя на Земле. СССР вырвался вперед в космической гонке с США. Первого космонавта выставляли на показ по всему миру. Для пропаганды Советского Союза это была победа.

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Перевод: Лесь Дымань