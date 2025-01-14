У NASA есть планы на случай смерти астронавта в космосе, а также там проводят симуляции таких случаев с космонавтами.

Когда человек умирает, обычно все понимают, что происходит с его телом. Но что если человек умирает в космосе?

У NASA есть планы на случай смерти астронавта в космосе, пишет IFL Science. Бывший командир Международной космической станции Крис Хедфилд рассказал, что в космическом агентстве даже проводят "симуляции смерти" с астронавтами, где эти сценарии рассматриваются.

"Если бы кто-то умер во время полета на МКС, я бы сначала занес его в шлюзовой отсек. Я бы, наверное, держал его в скафандре под давлением; в скафандре тела разлагаются быстрее, и нам не нужен запах гнилого мяса или газов, это негигиенично. Поэтому мы держали бы их в скафандрах и хранили бы их где-то в холодном месте на станции", – рассказал он.

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На борту станции тело могли бы временно хранить в прохладной части МКС.

"Окончательное решение об утилизации останков будет принято программным офисом МКС, который отвечает за окончательное определение способа утилизации останков. В случае гибели экипажа на МКС, варианты будут ограничены возвращением останков, сбросом на утилизационную траекторию или разрушительным вхождением в атмосферу", – говорится в инструкции NASA.

Если экипаж передал какие-то пожелания NASA, в случае их гибели, эти пожелания будут учтены. Другие решения, однако, могут понадобиться в более длинных миссиях – к примеру, на Марс.

В теории, тело погибшего космонавта могли бы вывести в косос, но это бы противоречило соглашению ООН о предотвращении образования космического мусора, а также может превратить трогательные проводы в международный инцидент.

Исследовательская группа NASA в качестве альтернативы предлагает еще один вариант – прикрепить тело погибшего астронавта в мешке к роботизированному манипулятору на внешней стороне космического корабля. Тогда оно замерзнет, манипулятор начнет трясти мешок в течение 15 минут, и хрупкое тело превратится в мелкие кусочки. Через вентиляционное отверстие из мешка испарится вода, и на корабле останется около 25 кг останков, которые впоследствии можно будет доставить на Землю.

Что произойдет в случае смерти астронавта на Луне

Скорее всего, в этом случае все сведется к обсуждению между астронавтами во время миссии и командой на Земле, а также к пожеланиям самого астронавта. Издание отмечает, что в NASA очень заботятся о том, чтобы не загрязнить другие тела в Солнечной системе, поэтому если экипаж не забирает тело домой, в агентстве предпочитают, чтобы тела кремировали, чтобы уничтожить все земные микробы.

Если это невозможно – к примеру, что-то случилось со всем экипажем, людей могут похоронить или оставить тела на поверхности Луны.

"Если вы останетесь на поверхности Луны, вы не будете разлагаться так, как здесь, на Земле. Если вы умрете днем на Луне, бактерии внутри вас начнут обычный процесс разложения вашего тела, при условии, что ваш скафандр все еще удерживает вас в космосе. Однако это не продлится долго и не будет очень эффективным, поскольку вода в вашем теле быстро испарится в близкой к вакууму среде. Как только наступит длинная лунная ночь (14 земных суток), ваше тело замерзнет, и бактерии полностью остановятся на своем пути, если они еще не остановились. Поскольку бактерии не смогут помочь телу разложиться, ваши мягкие ткани останутся в безопасности, и вы начнете превращаться в лунную мумию", – пишет IFL Science.

Без защиты земной атмосферы и магнитосферы тело продолжит разлагаться от радиации. Но на это уйдет очень много времени – существует вероятность, что кости найдут через десятки миллионов лет в будущем.

На тело человека повлияют и колебания температуры на Луне – от 127°C днем до -173°C ночью. Потенциально это разобьет тело на части, поскольку оно вечно будет таять и замерзать.

В случае захоронения на Луне, тело будет защищено от радиации, но подвергнется постоянному воздействию низких температур, что, вероятно, оставит мумифицированные останки нетронутыми на некоторое время.

Новости космоса

В конце января – 21 числа – состоится парад планет. Шесть планет – Венера, Юпитер, Уран, Марс, Нептун и Сатурн выстроятся в ряд, образуя линию из небесных тел.

Полный парад планет прогнозируется 8 марта. Астрономы уверяют, что можно будет увидеть все планеты даже без телескопа, кроме Урана.

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