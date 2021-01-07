Обе соцсети заблокировали аккаунты Трампа на 24 часа.

Социальная сеть Instagram (принадлежит Facebook) заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа на сутки. Также на аналогичный срок заблокирован аккаунт Трампа в Facebook, и на 12 часов — в Twitter.

Читайте такжеTwitter заблокировал аккаунт Трампа«Мы тоже блокируем аккаунт президента Трампа в Instagram на 24 часа»,— написал глава Instagram Адам Моссери в Twitter.

Ранее Twitter потребовал удалить видео с выступлением Трампа на фоне протеста возле здания Капитолия в Вашингтоне, а также два других твита на тему выборов. На видео президент заявлял, что выборы были «украдены». До этого видеообращение Трампа заблокировали Facebook и Youtube.

Социальная сеть Facebook на 24 часа заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Страница доступна для просмотра другими пользователями, однако сам президент лишен возможности писать сообщения, передает kommersant.

«Мы оценили два нарушения политики в отношении страницы президента Трампа, они приведут к 24-часовой блокировке функций. Это означает, что он потеряет возможность публиковать сообщения на платформе в течение этого времени»,— сообщает пресс-служба Facebook в Twitter.

Что происходит в США: детали

Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне с требованием пересмотра итогов президентских выборов. Пострадало несколько человек,одна женщина умерла. В здании нашли бомбу. Сейчас Капитолий освободили от демонстрантов, а дебаты по результатам выборов возобновились.

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Автор: УНИАН