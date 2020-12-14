Соцсети заполонили мемы на тему "падения" Google, а мы собрали для вас самые лучшие, по нашему мнению, шутки.

В сервисах компании Google сегодня произошел крупный сбой, в результате чего миллионы пользователей не могли полноценно воспользоваться уже привычными для себя почтой Gmail, видеосервисом YouTube, Google-диском и даже стартовой страницей поисковика Google.

Проблема с работой сервисов в основном затронула европейский регион (включая Украину), а также восточное побережье США, Японии, Австралии и Малайзии.

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Вскоре, примерно в течение 40 минут, работа сервисов была восстановлена. Но учитывая мировую популярность и масштабы распространения, "падение" даже на несколько минут может вызвать бурю эмоций и негодования у их пользователей.

Это, собственно, и произошло сейчас - соцсети заполонили мемы на тему падения Google, а мы собрали для вас самые лучшие, по нашему мнению, шутки.

"Я после того, как узнал, что YouTube, Gmail, Google не работают":

"Понимая, что ваша работа во многом зависит от Google. С другой стороны, НЕТ РАБОТЫ!!!":

"Иллюстрация того, какова жизнь без Google в 2020 году":

"Я бегу в Twitter, чтобы проверить, работают ли YouTube, Gmail и Google":

"Mozilla Firefox после отключения сервера Google":

Mozila Firefox after #Google server down pic.twitter.com/XhYw29LM1w — The Idiot News ⚪ (@TheIdiotNews) December 14, 2020

"Я, когда Google и Youtube не работают. Мой мозг и эмоции":

Me when google and Youtube is down

My brain and emotions:#YouTubeDOWNpic.twitter.com/a5k1n6OFUq — Manish Shukla (@ManishS47038529) December 14, 2020

"2020 год просто продолжается. Сервисы Google отключены":

2020 just keeps on giving. #Google services have been knocked offline. pic.twitter.com/jy8lCAA1FE — @bbcclick (@BBCClick) December 14, 2020

"Google не работает. Bing прямо сейчас":

"Когда вы гуглите в гугле, почему гугл не работает":

"*2020 не может быть хуже*. Сервисы Google перестали работать по всему миру":

"Все после перезапуска Wi-Fi, устранения неполадок, перенастройки, обновления ОС и восстановления системы понимают, что Google на самом деле не работает":

Глобальный сбой в сервисах Google: что известно

В работе онлайн-видеохостинга YouTube возник масштабный сбой. Пользователи разных стран жаловались на ошибку сервера при попытке получить доступ к видео.

Проблема в основном затронула европейский регион (включая Украину), а также восточное побережье США, Японию, Австралию и Малайзию.

Пользователи также сообщали о проблемах с работой почты Gmail, сервиса Google Play, Google диска и даже стартовой страницы поисковика Google.

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Автор: УНИАН