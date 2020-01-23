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Microsoft сделает Bing поисковой системой по умолчанию

12:28, 23 января 2020
Наука и IT
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Пользователи будут иметь возможность удалить расширение / fotokanal.com

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Инсталлятор Microsoft Office 365 ProPlus, который используется предприятиями, в следующем месяце получит новое расширение Chrome, которое переключит поисковую систему по умолчанию на Bing, передает ITsider

Отмечается, что ИТ-администраторы не очень довольны такой новостью. К счастью, они смогут блокировать загрузку расширения Chrome с помощью групповой политики, а пользователи смогут удалить его сразу после загрузки. Пользователи Office также смогут отключить Bing в качестве поисковой системы по умолчанию через настройки расширения.

Расширение в ближайшее время получат пользователи Office 365 ProPlus версии 2002 в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Индии, Великобритании и США. В ближайшее время охват регионов будет расширен, а также планируется сделать аналогичное с браузером Firefox.

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