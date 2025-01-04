Пока неизвестно, переживет ли эта комета пролет.

Самая яркая комета года становится уже ближе к Солнцу. Речь идет об ATLAS C/2024 G3, которая приблизится к главной звезде на расстояние 13,5 млн км во время перигелия (ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела, которое вращается вокруг Солнца - УНИАН) 13 января 2025 года, пишет EarthSky.

Пока рано говорить о том, переживет ли эта комета пролет, но ее близкое прохождение свидетельствует о том, что она может сиять ярче, чем Венера. Лучшие виды в небе можно будет наблюдать в Южном полушарии после захода Солнца в середине января.

"Система последнего предупреждения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS) открыла комету, которая теперь носит ее имя, 5 апреля 2024 года. Эта долгопериодическая комета проходит орбиту вокруг Солнца примерно за 160 000 лет. Астрономы считают, что она, вероятно, уже когда-то пролетала мимо Солнца, поэтому это может увеличить ее шансы пережить еще одно близкое столкновение", - подчеркивают в издании.

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Насколько яркой будет комета ATLAS?

На сайте In-the-Sky прогнозируют, что комета может стать яркой до звездной величины -6,9 13 января 2025 года. Такой яркий объект был бы виден и на дневном небе, однако в этом случае комета будет настолько близко к Солнцу, что искать ее при дневном свете будет опасно.

"Другие оценки звездной величины несколько ниже. Например, на замечательной вебстранице Г. ван Буйтенена пиковая звездная величина кометы АТЛАС составляет -3.9. Но это все равно ярче любой звезды (не считая Солнца)", - отметили в EarthSky.

Как увидеть комету ATLAS?

Если вы проживаете в Южном полушарии, то ищите комету сразу после захода солнца с середины января и до конца месяца. Сначала она будет очень низко в небе, все еще вблизи Солнца. А когда она поднимется выше, то будет темнеть, из-за чего наблюдать станет сложнее. Впервые ее можно будет увидеть 16 января, когда комета начнет выходить из-под солнечных бликов.

"Для 90% населения, живущего к северу от экватора, комета будет опускаться на юг, когда выйдет из орбиты Солнца. Те, кто живет дальше на юг в Северном полушарии, будут иметь больше шансов увидеть ее сразу после перигелия, глядя на закат солнца. И, возможно, если АТЛАС имеет длинный хвост, мы сможем увидеть хвост после захода солнца, даже когда голова кометы будет закрыта горизонтом. Такое уже случалось раньше, как с кометой Макнота", - рассказали исследователи.

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