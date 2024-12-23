Зонд пролетит в рекордных 6 миллионах километров от поверхности звезды.

Космический зонд NASA Parker Solar Probe подлетит максимально близко к Солнцу. Он приблизится к звезде ближе, чем любой другой объект, отправленный ранее, пишет VOA.

Отмечается, что Parker Solar Probe запустили в 2018 году для того, чтобы посмотреть на Солнце с близкого расстояния. С тех пор он пролетел прямо через солнечную корону.

Следующей задачей Parker Solar Probe станет сближение с Солнцем, добавили в издании. Планируется, что во вторник зонд пронесется через раскаленную солнечную атмосферу и пролетит в рекордных 6 миллионах километров от поверхности звезды.

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"Если бы Солнце и Земля находились на противоположных концах футбольного поля, Parker был бы на линии 4 ярдов (3,6 метра), - объяснил журналистам ученый Джо Уэстлейк из NASA.

В издании подчеркнули, что результаты полета Parker Solar Probe к Солнцу станут известны исследователям только спустя несколько дней. Это связано с тем, что космический аппарат будет находиться вне зоны действия связи.

Ученые поделились с журналистами, что зонд достигнет скорости 690 000 км/ч при ближайшем сближении с Солнцем. Это самый быстрый из когда-либо созданных космических аппаратов, оснащенный тепловым экраном. Помимо этого он способен выдерживать температуру до 1 371°C.

В издании подчеркнули, что Parker Solar Probe будет кружить вокруг Солнца на близком расстоянии по крайней мере до сентября. Ученые хотят выяснить, почему корона в сотни раз горячее поверхности звезды и что движет солнечным ветром.

Последние новости космоса

Ранее ученые сообщили, что супервспышка на Солнце, которая случается раз в столетие, уже давно назрела. Ученые проанализировали фотометрические данные с космического телескопа Kepler, который искал планеты вокруг звезд в период с 2009 по 2018 год.

Кроме того, ученые раскрыли необычную загадку о том, что что-то в ядре Земли может менять продолжительность дней. По словам исследователей, маленькие изменения в ядре Земли влияют на вращение планеты.

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