Космический аппарат пришлет детальные данные о своем состоянии 1 января.

В NASA заявили, что их солнечный зонд Parker является "безопасным" и работает в нормальном режиме после успешного завершения ближайшего в истории сближения с Солнцем любого объекта, который создал человек, сообщает Reuters.

Известно, что космический аппарат прошел 6,1 млн км от поверхности Солнца 24 декабря, влетев во внешнюю атмосферу Солнца, которая называется короной. Таким образом это поможет ученым больше узнать о ближайшей к Земле звезде.

В агентстве добавили, что операционная команда Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса в Мэриленде получила сигнал маячка от зонда незадолго до полуночи в четверг.

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В NASA ожидают, что космический аппарат пришлет детальные телеметрические данные о своем состоянии 1 января. Также космический аппарат, двигаясь со скоростью до 692 тысяч км/ч, выдерживал температуру до 982 градусов по Цельсию.

"Такое изучение Солнца вблизи позволяет Parker Solar Probe проводить измерения, которые помогают ученым лучше понять, как материал в этом регионе нагревается до миллионов градусов, проследить происхождение солнечного ветра (непрерывный поток материала, исходящего из Солнца) и обнаружить, как энергичные частицы ускоряются до скорости, близкой к скорости света", - подчеркнули в агентстве.

В Reuters напомнили, что солнечный зонд Parker был запущен в 2018 году, который постепенно приближается к Солнцу, используя пролеты Венеры, чтобы гравитационно вытянуть его на более тесную орбиту с Солнцем.

Космические исследования - последние новости

Ранее ученые сообщили, что планета размером с Землю может иметь атмосферу. Речь идет о холодной звезде "Траппист-1", которая имеет семь потенциально похожих на Землю каменистых планет, вращающихся вокруг своей звезды.

Также стало известно, что что-то в ядре Земли может менять продолжительность дней. В частности, на вращение Земли может влиять и изменение объемов воды, ведь масса смещается под ее поверхностью, так же как и объемы льда.

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