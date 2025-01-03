Неизвестный объект был обнаружен 30 декабря.

На юге Кении в деревне Мукуку упало большое металлическое кольцо, которое, скорее всего, является космическим мусором. Об этом сообщило космическое агентство страны, передает The Independent.

Жители села увидели "красное и горячее" кольцо, которое, вероятно, является частью ракеты, 30 декабря. В космическом агентстве добавили, что район в безопасности, а обломки этого предмета были изъяты.

"Агентство хочет объяснить, что объект, металлическое кольцо диаметром 2,5 метра и весом около 500 кг, является фрагментом космического объекта. Предварительные оценки указывают на то, что объект, который упал, является разделительным кольцом от ракеты-носителя", - объяснили в заявлении.

Отмечается, что обломки ракет предназначены для сгорания при входе в атмосферу Земли или для падения над необитаемыми территориями, такими как океаны.

"В космосе много обломков, и никто не может быть на 100 процентов уверенным, какой из них где упадет. Однако большинство обломков сгорает в атмосфере, и подобные инциденты случаются крайне редко", - добавили в агентстве.

В то же время космический эксперт Джонатан МакДауэлл, который следит за ракетами, считает, что кенийское агентство могло "ошибиться" относительно источника обломков. По его словам, обломки не могли происходить из ракетного ускорителя шаттла.

"Абсолютно невозможно. SRB никогда не достигали орбиты и не были "в небе" с 2011 года. Я не убежден, что это не с самолета. Не вижу очевидных доказательств нагревания при входе в атмосферу", - отметил исследователь из Гарвардского Смитсоновского центра астрофизики в социальных сетях.

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Ранее ученые сообщили, что планета размером с Землю может иметь атмосферу. Речь идет о холодной звезде "Траппист-1", которая имеет семь потенциально похожих на Землю каменистых планет, вращающихся вокруг своей звезды.

Также сообщалось, что что-то в ядре Земли может изменять продолжительность дней. По словам исследователей, есть несколько различных колебаний, которые влияют на изменение продолжительности земных суток.

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