Ученые из США назвали главный фактор похудения

Ученые отмечают, что эмоциональная привязанность к пище, связанная с ее восприятием как части семейной и культурной традиций, а не как элемента системы вознаграждения после стрессовых ситуаций, в 90% случаях помогает избежать переедания, сообщает Lenta.ru смо ссылкой на ресурс EurekAlert!

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Психологи рекомендуют вести личный дневник, где бы фиксировалось количество и качество принимаемой пищи, а также сопутствующее этому настроение. Также специалисты советуют разграничить употребление продуктов, вызывающих приятные эмоции, от тех, которые связаны с перееданием.

В последнем случае ученые рекомендуют попробовать понять психологические причины, побуждающие человека к потреблению таких продуктов. По мнению экспертов, это могут облегчить группы поддержки и психологи.

Недавний национальный опрос, проведенный в США, показал, что 31% американцев считают отсутствие физических упражнений главным препятствием для потери веса, 26% - неправильную диету, 17% - нездоровый образ жизни, 12% - нехватку времени и только 10% - психологические факторы.

Десятки миллионов граждан США ежегодно после Рождества собираются похудеть. Как показывает статистика, успеха достигнут лишь 5% из них, большинство из которых меняют свое психологическое отношение к пище.

Исследование показывает, что для потери веса и его нормализации в долгосрочной перспективе достаточно адекватной оценки причин переедания, тогда как строгие диеты и повышенная физическая активность могут быть лишь дополнительными стимулами этого процесса.