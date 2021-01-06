Спойлер: впереди еще один год, в котором интернет-услуги будут все больше доминировать во многих аспектах человеческой жизни.

В 2021 году технологии, о которых мы будем слышать чаще всего и больше всего, не будут какими-то новыми дорогими устройствами вроде смартфонов или телевизоров с большим экраном. Это будут вещи, которые обычно не видны: программное обеспечение для работы и интернет-продукты, которые прямо сейчас приобретают популярность.

Об этом пишет New York Times, напоминая, что до того, как коронавирус полностью изменил нашу жизнь, списки новых технологий каждый год часто состояли из причудливых новых устройств. Но пандемия заставила человечество обратить внимание на технологии, которые часто оставались без внимания. Приложения на наших устройствах, которые когда-то казались не такими уж и привлекательными, вдруг стали главными инструментами.

Читайте такжеIT-специалисты опубликовали прогноз тенденций развития угроз в 2021 годуДля примера издание предлагает взглянуть на мобильные электронные кошельки вроде Apple Pay или Square. Они доступны уже несколько лет, но люди все равно пользовались банковскими карточками и наличными. Но новый страх перед вирусами и микробами наконец заставил многих перейти на бесконтактные платежи с помощью телефона.

Или же технология расширенной реальности. Она позволяет взаимодействовать с цифровыми объектами, накладывая их на реальный мир. Расширенную реальность развивают уже более десятилетия. Долго она казалась больше футуристической, чем полезной. Но теперь мы не можем просто так пойти в настоящий магазин, чтобы что-то примерить. Так что делать это с помощью цифрового инструмента кажется не такой уж и плохой идеей.

"Мы начали испытывать потребность во всех этих вещах только во время COVID-19. Подумать только, все игнорировали видео-звонки так долго. Наконец, мы перешли на них. Конечно, они не такие уж и классные, но все же имеют значение", - сказала аналитик из Creative Strategies Каролина Миланеси.

Несмотря на это, New York Times перечисляет 4 технологические тенденции, которые проникнут в нашу жизнь в 2021 году.

Технологии, которые заменят магазины

Покупая вещи в интернете, это можно было и не заметить, но опыт такого шопинга меняется. Щелкание по кнопкам навигации на сайтах, чтобы найти нужный товар уже в прошлом. Поисковое поле позволяет найти то, что надо, значительно быстрее. В некоторых случаях переписка с ботом может быть еще более эффективной.

Читайте такжеNature о науке в 2021 году: Стоит следить за COVID-19, Марсом и стволовыми клеткамиЭксперименты с чат-ботами длились годами. Facebook предложил продавцам инструменты для создания ботов для общения с клиентами. Платформы розничной торговли, такие как Amazon, используют ботов, чтобы отвечать на вопросы клиентов. И когда машина не способна помочь, тогда человек может взяться за решение проблемы.

Теперь, когда посещение реального магазина стало непрактичным из-за пандемии коронавируса, мы можем ожидать, что такие "разговорные" технологии будут становиться все популярнее. Так считает аналитик Forrester Research Джули Аск.

"Это представление о необходимости заходить в интернет, искать, кликать, использовать навигационное окно - оно очень устаревшее. Что будет дальше? В значительной степени все перейдет на разговорный уровень в текстовой или голосовой форме", - считает она.

Аск добавила, что все больше компаний используют расширенную реальность, чтобы помочь людям покупать онлайн. Например, Jins Eyewear, которая торгует оптикой, позволяет клиентам сделать фото своего лица и виртуально примерить очки, прежде чем что-то купить. Компания Snap, которой принадлежит приложение Snapchat, сотрудничает с элитными брендами вроде Gucci и Dior, предлагая инструмент для виртуальной примерки.

Расширенная реальность станет особенно популярной в 2021 году, потому что технология улучшается. Новые смартфоны Apple и под управлением Android теперь имеют сенсоры для определения глубины пространства. Это облегчает задачу приложениям с расширенной реальностью правильно разместить виртуальные объекты, например, мебель, в физическом пространстве.

Стоит ожидать волну новой рекламы, которая будет использовать этот новый формат. Ожидается, что в 2021-м рекламодатели потратят 2,4 миллиарда долларов на рекламу с расширенной реальностью. И это будет на 71% больше, чем в прошлом году, согласно данным компании eMarketer.

Wi-Fi становится умнее

Одной из домашних технологических проблем, которые были разоблачены пандемией, стала вялая и ненадежная интернет-связь. В прошлом году, когда люди сидели дома ради замедления распространения коронавируса, средняя скорость интернета в мире уменьшилась. Отчасти так произошло потому, что широкополосные провайдеры не выдерживали слишком большого трафика.

Читайте такжеКомпания Илона Маска вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink (видео)К счастью, технологии Wi-Fi становятся лучше. В 2021-м мы увидим волну новых интернет-роутеров с новым стандартом Wi-Fi 6. В отличие от всех предыдущих обновлений беспроводного соединения, Wi-Fi 6 будет сосредоточен не на скорости, а на эффективности, разделяя пропускную способность между большим количеством устройств.

Вот что это значит. Давайте представим, что у вашей семьи есть несколько смартфонов, несколько компьютеров и игровая консоль. Если все эти устройства будут использованы для обработки большого количества данных, например для стриминга видео, Wi-Fi 6 сделает так, чтобы обеспечить каждый из них нужной пропускной способностью. Эффективность особенно важна потому, что все больше наших вещей теперь соединяются с интернетом: от часов до телевизоров и термостата в ванне. В среднем количество устройств с интернет-соединением на одного человека перевалит за 4 до 2023 года, - прогнозирует Cisco. Хотя в 2018-м этот показатель не превышал 2.

Технологии, которые освобождают руки

Прошлый год был переломным для мобильных платежей. Из соображений безопасности даже заядлые фанаты наличности начали принимать деньги в цифре. В целом теперь 67% американских ритейлеров принимают бесконтактные платежи. Хотя в 2019-м таких было 40%, согласно опросу, проведенному компанией Forrester. Среди опрошенных 19% признались, что сделали электронные платежи в своем магазине доступными только в прошлом мае.

Но технология "свободных рук" не ограничивается только цифровым кошельком. Так называемый "ультраширокий диапазон" - относительно новая радио - технология-может завоевать популярность в следующем году. Технология использует радиоволны, чтобы обнаружить объекты с необычайной точностью. Она была представлена на смартфонах примерно два года назад. Но до сих пор не нашла массового применения. Но потребность в бесконтактных взаимодействиях может это изменить.

Читайте такжеЧетыре iPhone с 5G и умная колонка: коротко о новинках Apple (фото)Итак, как можно использовать ультраширокий диапазон? Например, у вас есть смартфон, а в кофейне - планшет. Оба устройства оснащены радио-технологией. Если вы стоите перед планшетом, он может обнаружить ваш телефон и принять платеж от вас (а не от следующего человека в очереди). Технология также может впускать работников в здания и заводить двигатель автомобиля без физических ключей.

Технологии, которые виртуализируют работу и уход

Пандемия дала понять, что виртуализированные контакты, такие как видео-встречи по-работе или йога в Zoom - это приемлемый заменитель реальным аналогам. В 2021 году будет еще больше продуктов, которые предложат инструменты для диджитализации нашей работы и ухода за собственным здоровьем. Один из примеров: некоторые компании уже экспериментируют с воспроизведением офисной комнаты для конференций в виртуальной реальности.

Например, Microsoft AltspaceVR позволяет вам с коллегами надеть специальные шлемы и провести встречу в голографической форме. Oculus от Facebook-виртуальное подразделение социальной сети-заявляет об ускорении своего плана внедрения виртуальной реальности в офисы. Компания готовится выпустить свое новое устройство Oculus Quest 2, в котором будет встроенное программное обеспечение для бизнеса. Стоимость его будет составлять примерно 800 долларов.

Читайте такжеСтало известно, что чаще всего искали в 2020 году украинцы в GoogleСпортзалы остаются закрытыми. Поэтому многие люди все чаще обращаются к технологиям, чтобы поддерживать себя в форме. В прошлом году Amazon представила свое первое нательное устройство для фитнеса, программное обеспечение которого среди прочего фиксирует количество жира в теле. Apple запустил видео-сервис Fitness+ со спортивными занятиями, которые можно выполнять дома.

По мнению Джули Аск, этот тренд перекинется и на другие сферы здравоохранения, такие как уход за собой и психическое здоровье. Приложения, например, могут предлагать точные инструкции по проведению медитаций или терапии.

Как это часто бывает с тенденциями, некоторые из них останутся с нами на долго, а другие - исчезнут. Все эти технологии должны еще пройти испытания в реальных условиях и остаться нужными, когда жизнь вернется к "норме".

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Перевод: Лесь Дымань