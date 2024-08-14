Древний храм скрывался под руинами позже возведенной синагоги.

Археологи, вероятно, смогли доказать существование храма, в котором Иисус Христос творил некоторые свои чудеса, описанные в Новом Завете. Об этом сообщает Daily Mail.

В Библии описывается, как Спаситель проповедовал и исцелял больных в синагоге в древнем израильском городе Хоразин. В начале 1900-х годов там действительно обнаружили руины синагоги, но сооружение датировали аж 380 годом нашей эры, поэтому не было никаких физических доказательств, которые могли бы связать ее с Иисусом.

Однако во время недавних раскопок на месте бывшей синагоги, группа археологов обнаружила руины еще более древнего храма, похороненного под ней.

Видео дня

"Это впечатляющее открытие. Я проводил раскопки [по всему миру], и для меня это, бесспорно, одни из самых важных раскопок, которыми я когда-либо руководил", - сказал руководитель археологической группы Ачиа Коэн-Тавор.

Коэн-Тавор и его команда удалили пол "нового" храма, под которыми были найдены керамика, монеты и посуда.

"Я не могу датировать сам камень, когда он был положен сюда. То, что я могу датировать, - это керамика и, надеюсь, монеты, лежащие между валунами и точно того, что находится под ними. Что бы я ни нашел между этими камнями, это будет датировка строительства синагоги здесь", - говорил Коэн-Тавор.

Позже эти находки были датированы как раз первым веком нашей эры.

Коэн-Тавор отметил, что предыдущие раскопки могли ошибочно принять гигантские валуны пола храма за простую скалу, поэтому руины первого века, возможно, не заметили.

Сооружение было построено из базальтовых камней и украшено еврейскими мотивами. Храм имел три входа, передняя сторона которых была направлена на юг, в сторону Иерусалима, как было принято.

Другие новости об археологических находках

Как писал УНИАН, на юге Индии ученые нашли терракотовый трубопровод, который свидетельствует о существовании древней практики управления водными ресурсами, практиковавшейся людьми еще 2600 лет назад.

Также мы рассказывали, что во время археологических раскопок на юге Турции ученые обнаружили глиняную табличку с хорошо читаемой аккадской клинописью. Как выяснилось, это самый древний список покупок, дошедший до нас, составленный человеком, который жил 3500 лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: