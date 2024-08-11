Глиняную табличку с клинописью нашли на раскопках в Турции.

В ходе археологических раскопок на юге Турции ученые обнаружили глиняную табличку с хорошо читаемой аккадской клинописью. Как выяснилось, это самый древний дошедший до нас список покупок, составленный человеком, который жил 3500 лет назад.

Руины древнего города Алалах, находящиеся на юге Турции, заинтересовали археологов еще в первой половине XX века, но из-за мировая войны раскопки были прерваны. Вернулись к ним только в 2000-х годах.

Археологи нашли множество глиняных табличек с письменами, которые при расшифровке оказались древним аналогом современных официальных документов, а также коммерческих договоров и отчетов.

Видео дня

Как сообщил недавно министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, в ходе реставрационных работ, начатых в городище Алалах после землетрясения 2023 года, была найдена еще одна глиняная табличка с клинописью.

Табличка, созданная в XV веке до нашей эры, имеет размер 4,2 на 3,5 сантиметра и толщину в 1,6 сантиметра. После расшифровки надписей выяснилось, что это список покупок. В частности это документ перечисляет деревянные столы разных видов, стулья и табуреты, а также приводит имя покупателя и продавцов.

По мнению турецких археологов, это самый древний "список покупок", который дошел до нашего времени.

Другие интересные открытия ученых

Как писал УНИАН, в Испании строители нашли сокровища, которые могут объяснить падение Римской империи. Исследователи предполагают, что на месте раскопок в Кордове мог находиться древний шахтерский город с литейным заводом.

Также мы рассказывали, что ученые изобрели новый "революционный" способ сделать Марс пригодным для жизни. Новый метод более чем в 5 000 раз эффективнее предыдущих схем обогрева красной планеты, утверждают ученые

Вас также могут заинтересовать новости: