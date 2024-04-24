Кадры сняли с "Ноосферы".

Украинские полярники показали впечатляющие кадры заката, снятые в Атлантическом океане.

Фото опубликовал Национальный антарктический научный центр. Отмечается, что они были сделаны с украинского научно-исследовательского судна-ледокола "Ноосфера".

"Пока наша "Ноосфера" продолжает третий антарктический сезон, хотим показать, какие удивительные закаты сопровождали судно в Атлантическом океане. Правда же, эти краски впечатляют?" – говорится в публикации.

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Отмечается, что в этом сезоне "Ноосфера" проделала уже большой путь. 17 ноября 2023 года судно вышло из порта Кейптауна (ЮАР) к ледяному континенту. Тогда были доставлены грузы и экспедиции на польскую станцию "Арцтовский" и украинскую – "Академик Вернадский".

После этого судно пришло в чилийский порт Пунта-Аренас, откуда снова отправилось в Антарктику 15 марта 2024 года для пересменки годовых экспедиций на "Вернадском" и исследований в Южном океане.

"13 апреля наш флагман в очередной раз пришвартовался в Чили, доставив на "большую землю" зимовщиков 28-й УАЭ (Украинской антарктической экспедиции, – УНИАН) и сезонную экспедицию. После этого "Ноосфера" снова отправилась в Антарктику, чтобы обеспечить ротацию полярников на "Арцтовском". Сейчас судно уже направляется в Кейптаун, где будет находиться до следующего антарктического сезона", – рассказали в научном центре.

Кадры, которые стоит увидеть

8 апреля, жители Северной Америки имели возможность увидеть редкое астрономическое событие – полное солнечное затмение. Пока миллионы зрителей смотрели на явление с земли, астронавты из NASA сняли это событие из космоса. Впечатляющие кадры облетели планету.

Ранее NASA показало новые уникальные кадры с Марса. Их сделал орбитальный аппарат Odyssey с помощью камеры Thermal Emission Imaging System (THEMIS).

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