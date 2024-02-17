Огромный участок океана между Америкой и Европой, возможно, скоро закроется.

До начала сближения континентов произойдет формирование "атлантического огненного кольца", в результате чего область тектонической активности сместится из Средиземного моря в Атлантику.

Это начнет происходить примерно через 20 млн лет - по геологическим меркам - уже совсем скоро, но в человеческом масштабе это непостижимо долгий период времени,пишет Newsweek.

Ученые напомнили, что тектонические плиты постоянно движутся, но медленно. Океаны рождаются, когда плиты расходятся, и снова закрываются, когда плиты сближаются в течение сотен миллионов лет, в процессе, называемом циклом Вильсона. Именно это заставило мегаконтинент Пангея распасться 180 млн лет назад, образовав Атлантический океан и, вместив древний океан Тетис в то, что сейчас называется Средиземным морем.

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Чтобы Атлантика закрылась, необходимо сформировать новые зоны субдукции. Это места, где одна плита вдавливается под другую в мантию Земли, что происходит из-за разницы в плотности между двумя плитами, обычно океаническая плита погружается под континентальную плиту или другую океаническую плиту.

Зоны субдукции характеризуются интенсивной геологической деятельностью, включая землетрясения, извержения вулканов и образование глубоких океанических желобов. Однако эти зоны трудно сформировать, поскольку плиты очень прочные, а зона субдукции потребует, чтобы плита сломалась. Однако уже существующие зоны субдукции могут мигрировать в процессе, известном как субдукционная инвазия.

Ученые спрогнозировали, что в будущем зона субдукции в Средиземном море под Гибралтарским проливом переместится дальше в Атлантику примерно через 20 млн лет, образуя Атлантическое огненное кольцо, подобное тому, которое окружает Тихий океан.

По прогнозу ученых, этот процес может привести к закрытию Атлантического океана на несколько миллионов лет.

Исследователи пришли к выводу, что инвазивная субдукция может быть распространенным способом закрытия океанов, таких как Атлантический, и, следовательно, может быть основным фактором геологического развития нашей планеты.

Другие научные новости

Ученые рассказали, в каких странах можно пережить апокалипсис, вызванный мировой эпидемией. Так, еще в 2019 году исследователь Ник Уилсон заявил, что открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества. Тогда ученые заявил, что в случае эпидемии лучше всего укрыться в Австралии, Новой Зеландии и Исландии.

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