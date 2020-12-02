Ранее Илон Маск заявлял о намерении колонизировать Марс / фото REUTERS
Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск планируется отправить человека на Марс в течение четырех-шести лет.
Об этом сообщает CNBС.
«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет. Если нам повезет, то, может, и за четыре года», - сказал предприниматель на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.
Маск добавил, что отправить на Марс корабль без команды планируется в течение двух лет.
Читайте такжеУкраина подписала с NASA соглашение об исследовании Луны и Марса
Другие новости по теме:
- В США разрабатывают ядерный двигатель для полетов на Марс
- В компании Илона Маска не собираются выполнять земные законы на Марсе
- Илон Маск хочет построить город на Марсе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram