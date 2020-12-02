Отправить на Марс корабль без команды Илон Маск планируется в течение ближайших двух лет.

Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск планируется отправить человека на Марс в течение четырех-шести лет.

Об этом сообщает CNBС.

«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет. Если нам повезет, то, может, и за четыре года», - сказал предприниматель на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

Маск добавил, что отправить на Марс корабль без команды планируется в течение двух лет.

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Автор: УНИАН