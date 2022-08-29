Ракета выведет в космос беспилотную капсулу "Орион", которая должна достигнуть Луну, облететь ее и вернуться на Землю.

Сегодня, 29 августа, в период между 15.30 и 17.30 по киевскому времени NASA сделает первый шаг к возвращению на Луну впервые после эры "Аполлона" в 1972 году.

Миссия, получившая название "Артемида-1", отправит беспилотную капсулу "Орион" в 6-недельное путешествие вокруг Луны, чтобы исследовать вероятное влияние полета на человеческий организм.

В марте и июне ракетная установка уже приезжала на стартовую площадку для генеральной репетиции старта, но в обоих случаях NASA столкнулась с утечкой водорода из "пуповины" системы охлаждения двигателя основной ступени. Если же и сегодня возникнут какие-либо проблемы, то еще одно окно для запуска в космос запланировано на 2 сентября 2022 года.

Что такое "Артемида"

Миссия "Артемида-1" – это первая испытательная миссия в рамках лунной программы NASA Artemis. Ее главная цель состоит в том, чтобы убедиться, что теплозащитный экран капсулы мог без проблем выдерживать трения об атмосферу при возвращении на Землю.

Если миссия "Артемида-1" пройдет по плану, NASA планирует запустить аналогичную миссию, известную как "Артемида-2", но уже с астронавтами на борту. А в рамках финальной миссии, "Артемида-3", планируется высадка американских астронавтов на поверхность Луны.

Когда и где следить за запуском ракеты

Запуск ракеты можно будет наблюдать через онлайн-трансляцию на официальном YouTube-канале NASA.

К слову, сама трансляция уже стартовала, пока можно посмотреть на саму ракету, которая готовится к запуску.

Если все пойдет по плану, то ракета стартует в период между 15.30 и 17.30 по киевскому времени. Если же нет, следующая попытка будет предпринята 2 или 6 сентября.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Канаде предложили отправлять астронавтов на Марс лазерной "катапультой". Местные ученые считают, что с помощью революционной идеи смогут сократить время в пути до 45 дней.

Полеты с помощью лазерной катапульты могут стартовать не раньше 2040 года, а пока первым колонистам придется добираться до Марса на обычных ракетах. SpaceX Маска подсчитала, что на традиционном топливе полет у них займет около полугода.

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