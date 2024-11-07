Они поместили миниатюрную беговую дорожку в небольшой вольер и поощряли летучих мышей бегать по ней.

Группа исследователей из Университета Торонто решила глубже разобраться в тайне относительно того, как летучие мыши-вампиры выживают, питаясь исключительно кровью.

Как пишет Interesting Engineering, для этого они поместили животных на беговую дорожку, чтобы измерить их метаболизм.

Отмечается, что в отличие от большинства позвоночных, которые зависят от углеводов для получения энергии, летучие мыши-вампиры развили замечательную способность сжигать аминокислоты из крови.

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В исследовании, результаты котрого были опубликованы в журнале Biology Letters, их кормили кровавой едой, содержащей меченые атомы углерода. Отслеживая изотопы углерода, ученые смогли определить, что летучие мыши действительно сжигали аминокислоты для получения энергии.

Биологи Джулия Росси и Кеннет Уэлч, заставив летучих мышей-вампиров бегать на беговой дорожке в своей лаборатории, смогли изучить их метаболизм.

Но измерить метаболизм летающих существ сложно, поскольку прикрепить датчики, такие как устройства для забора кислорода и мониторы сердечного ритма, может быть проблематично.

Ученые разработали креативное решение для измерения метаболизма летучих мышей-вампиров. Они поместили миниатюрную беговую дорожку в небольшой вольер и поощряли летучих мышей бегать по ней, ведь они часто полагаются на бег, чтобы выслеживать и ловить свою добычу.

Исследователи измеряли метаболизм летучих мышей, используя датчики потребления кислорода и выдыхаемого углекислого газа. Датчик углекислого газа измерял изотопы углерода, что позволяло исследователям вычислять количество определенного соединения, такого как аминокислоты, используемого в качестве топлива.

Они изучили метаболизм двадцати четырех летучих мышей-вампиров, которые получали пищу из крови, обогащенной как аминокислотами, так и изотопами углерода. Ученые пишут в статье:

"Мы кормили летучих мышей кровью коровы, обогащенной либо изотопно-меченым глицином (незаменимой аминокислотой), либо лейцином (незаменимой аминокислотой)".

Затем летучих мышей заставляли бегать на беговой дорожке с разной скоростью (10, 20 и 30 метров в минуту), при этом измерялась скорость их метаболизма (потребление кислорода и выработка углекислого газа). Датчики показали, что они усваивают аминокислоты, присутствующие в недавно потребленной ими крови.

Отмечается, что это открытие проливает свет на уникальные метаболические стратегии летучих мышей-вампиров. Их способность эффективно использовать аминокислоты в качестве источника энергии необходима для их выживания. Но они должны питаться каждую ночь, чтобы избежать голода, поскольку аминокислоты не могут быть сохранены для будущего использования.

Новости об изучении животных

Исследователи потратили много лет на то, чтобы обнаружить, что на самом деле королевская кобра имеет четыре отдельных вида, а не один.

Эти змеи (Ophiophagus hannah) обитают в большей части Азии, от Индии и Китая до Филиппин и Зондских островов. Королевские кобры - самые длинные ядовитые змеи в мире, которые могут достигать 5,6 метров в длину.

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