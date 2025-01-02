Результаты исследования могут привести к созданию более эффективных методов улучшения памяти.

Суженный зрачок во время сна может быть признаком того, что мозг воспроизводит новые воспоминания, а расширенный может указывать на то, что старые воспоминания переживаются заново.

Об этом говорится в результатах нового исследования. В частности, ученые утверждают, что размер зрачка является ключом к пониманию того, как и когда мозг формирует сильные, долговременные воспоминания, пишет Independent.

Исследователи из Корнеллского университета в США прикрепили электроды к мозгу мышей и следили за грызунами с помощью камер слежения за глазами. Они обнаружили, что новые воспоминания воспроизводятся и консолидируются, когда зрачок сужается во время подстадии сна. Когда зрачок расширяется, мозг, по-видимому, воспроизводит старые воспоминания.

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Способность мозга разделять эти две подстадии сна имеет решающее значение для предотвращения "катастрофического забывания" или консолидации одного воспоминания за счет другого, прокомментировали исследователи.

Ученые обучили мышей различным заданиям, таким как сбор воды или печенья в качестве вознаграждения в лабиринте. Они снабдили грызунов мозговыми электродами и крошечными камерами, которые висели перед их глазами, чтобы отслеживать изменения их зрачков.

Когда мышь изучала новое задание и засыпала, электроды улавливали ее мозговую активность, а камера записывала изменения зрачков.

Ученые обнаружили, что консолидация памяти происходит во время медленного сна, когда глаза не двигаются быстро. Медленный сон - это когда мы видим сны.

"Эти моменты - очень короткие периоды времени, которые люди не могут обнаружить, например, 100 миллисекунд", - объяснил соавтор исследования Азахара Олива.

Исследование помогает понять, как мозг разделяет память о новых знаниях таким образом, чтобы они не мешали старой информации, уже имеющейся в уме.

Последние результаты показывают, что структура сна у мышей более разнообразна и больше похожа на стадии, наблюдаемые у людей, чем считалось ранее.

Исследователи могли лучше понять этот процесс, прерывая сон мышей в разные моменты и позже проверяя, насколько хорошо они вспоминали изученные задачи.

Когда мышь входила в подстадию не быстрого сна, ее зрачок сужался, и мозг, казалось, воспроизводил недавно изученные задачи или новые воспоминания.

"И наоборот, старые воспоминания воспроизводятся и интегрируются, когда зрачок расширяется", - отмечается в исследовании.

Результаты указывают на встроенный механизм в мозге, работающий в очень короткие сроки, который отделяет новые знания от старых.

Ученые надеются, что исследование приведет к разработке более эффективных методов улучшения памяти для людей и поможет в тренировке искусственного интеллекта.

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