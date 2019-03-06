Сон способствует восстановлению ДНК в нейронах

Ученые обнаружили, что во время сна хромосомы в мозгу начинают двигаться вдвое быстрее.

Эрнест Хемингуэй хвалил сон, но не за отдых и восстановление. Выдающийся писатель считал, что пойти вздремнуть – это хорошая защита от вреда.

«Я люблю спать. Потому что когда я просыпаюсь, моя жизнь обычно идет кувырком», - говорил он. Как не странно, но наблюдения литератора могут быть более правдивыми, чем ему казалось. Ученые обнаружили, что в светлое время суток в мозгу накапливаются разбитые ДНК. А восстановление происходит только тогда, когда мы спим, пишет The Guardian.

Читайте такжеОпровергнут миф о пользе долгого сна на выходных

«Думаю, это одна из ключевых причин, почему нам нужно спать. Период «выключенного состояния» дает нам время расчистить все для следующего дня, чтобы обновиться, прежде чем придется иметь дело с активной деятельностью после сна», - сказал Лиор Эплбаум из Университета Бар-Илан в Израиле.

Ученые подметили, что сон характерен для широкого спектра организмов: от мух до червей и медуз. Этот процесс помогает телу восстановиться, а также улучшает память и способность к обучению. Однако, несмотря на все масштабные исследования, функция сна остается не до конца изученной. Эплбаум и его студент Давид Зада предположили, что поскольку сон как механизм эволюционно возник у всех организмов с нервными системами, тогда, наверное, он работает на уровне отдельных нейронов.

Чтобы проверить этот тезис, они генетически создали небольшую прозрачную рыбку данио-рерио, хромосомы в нейронах которой имели цветные химические метки. Исследователи использовали мощный микроскоп, чтобы проследить, как хромосомы движутся в нейронах и как часто ДНК разбиваются, когда рыбка спит или нет.

Читайте такжеУченые определили, сколько свободного времени людям нужно для счастья

Когда рыбка была бодрая, хромосомы двигались не очень интенсивно и часто. А нити ДНК изнашивались и ломались в ходе жизнедеятельности. Когда рыбку лишали сна, стуча по аквариуму и не позволяя ей останавливаться, некоторые нейроны накапливали критическое количество генетического вреда и оказывались на грани отмирания. Но когда рыбке разрешили спать, картинка резко изменилась. Ученые заметили, что хромосомы меняли форму чаще во время сна, а количество поврежденных нитей ДНК резко сокращалась. То же самое произошло, когда ученые дали рыбке препарат, который заставил ее спать днем.

«Думаю, когда мы очень уставшие, нейроны накапливают так много повреждений, что они подают сигнал целому мозгу о необходимости поспать, чтобы можно было исправить ущерб и избежать опасных рисков», - пояснил Эплбаум.