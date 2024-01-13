Чтобы добиться удивительных результатов, команда использовала модель искусственного интеллекта, называемую глубокой контрастирующей сетью, которая обычно используется для таких задач, как распознавание лиц.

Опубликованная на этой неделе в журнале Science Advances статья, по-видимому, переворачивает с ног на голову давно общепринятую истину об отпечатках пальцев: не все они уникальны, как утверждает проффесор Го, который сейчас учится напоследнем курсе факультета компьютерных наук Колумбийского университета, и его коллеги.

Фактически, журналы несколько раз отклоняли эту работу, прежде чем команда подала апелляцию и в конечном итоге добилась ее принятия в Science Advances, пишет CNN.

"Изначально судебно-медицинское сообщество вызывало сильное сопротивление. В первой или двух версиях нашей статьи они говорили, что это общеизвестный факт: не бывает двух одинаковых отпечатков пальцев. Я думаю, это действительно помогло улучшить наше исследование, потому что мы просто продолжали добавлять в него больше данных (повышая точность), пока в конечном итоге доказательства не стали неопровержимыми", - сказал Го.

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Чтобы добиться удивительных результатов, команда использовала модель искусственного интеллекта, называемую глубокой контрастирующей сетью, которая обычно используется для таких задач, как распознавание лиц. Исследователи добавили к этому свой собственный вариант, а затем предоставили базу данных правительства США, содержащую 60 000 пар отпечатков пальцев, которые иногда принадлежали одному и тому же человеку (но с разных пальцев), а иногда принадлежали разным людям.

В ходе работы система на основе искусственного интеллекта обнаружила, что отпечатки пальцев с разных пальцев одного и того же человека имеют большое сходство и, следовательно, смогла определить, когда отпечатки пальцев принадлежали одному и тому же человеку, а когда нет, с точностью для одной пары. Они достигнули пика в 77%, что, по-видимому, опровергает тот факт, что каждый отпечаток пальца "уникален".

Он добавил, что на протяжении сотен лет судебно-медицинского анализа люди обращали внимание на различные особенности, называемые "мелочи", разветвления и конечные точки отпечатков пальцев, которые используются в качестве традиционных маркеров для идентификации отпечатков пальцев.

"Они отлично подходят для сопоставления отпечатков пальцев, но ненадежны для обнаружения корреляции между отпечатками пальцев одного и того же человека", - сказал Го.

Авторы заявили, что осознают потенциальную погрешность данных. Хотя они считают, что система ИИ работает во многом одинаково в зависимости от пола и расы, согласно исследованию, для того, чтобы систему можно было использовать в реальной криминалистике, требуется более тщательная проверка посредством анализа более крупной и обширной базы данных отпечатков пальцев.

Однако Го заявил, что он уверен, что это открытие может улучшить уголовные расследования.

По словам Кристофа Шампода, профессора криминалистики Школы уголовного правосудия Университета Лозанны в Швейцарии, использование методов глубокого обучения на изображениях отпечатков пальцев - интересная тема. Однако Чампод, который не участвовал в исследовании, сказал, что не верит, что работа открыла что-то новое.

"Их аргумент о том, что эти формы в некоторой степени коррелируют между пальцами, был известен с самого начала снятия отпечатков пальцев, когда это делалось вручную, и документировался в течение многих лет", - сказал он.

В ответ Го сказал, что никто никогда систематически не оценивал и не использовал сходство между отпечатками разных пальцев одного и того же человека в такой степени, как в новом исследовании.

"Мы первые, кто прямо указал, что сходство обусловлено ориентацией выступов в центре отпечатка пальца. Более того, мы первые, кто попытался сопоставить отпечатки разных пальцев одного и того же человека, по крайней мере, с помощью автоматизированной системы", - сказал Го.

Саймон Коул, профессор кафедры криминологии, права и общества Калифорнийского университета в Ирвине, согласился с тем, что статья интересна, но сказал, что ее практическая полезность преувеличена.

"Мы не ошиблись насчет отпечатков пальцев. Недоказанное, но интуитивно верное утверждение о том, что не существует двух "точно одинаковых" отпечатков пальцев, не опровергается фактом, что отпечатки пальцев похожи. Отпечатки пальцев разных людей, как и одного и того же человека, всегда были похожи", - сказал он о судебно-медицинских экспертах

Команда, проводившая исследование, заявляет, что уверена в результатах и открыла исходный код ИИ для проверки другими. Это решение высоко оценили и Шампод, и Коул. Но Го сказал, что важность исследования выходит за рамки отпечатков пальцев.

"Речь идет не только о криминалистике, речь идет об искусственном интеллекте. Люди смотрели на отпечатки пальцев с тех пор, как мы существовали, но никто никогда не замечал этого сходства, пока мы не заставили наш ИИ его проанализировать. Это просто говорит о способности ИИ автоматически распознавать и извлекать соответствующие функции", заявил он.

Новости науки - искуственный интеллект

Несмотря на то, что генеративный искусственный интеллект (ИИ) существует уже много лет, его настоящее влияние на нашу жизнь проявилось лишь в этом году с запуском ChatGPT. Этот "умный" чат бот нашел применение в различных областях, а в будущем может заменить многие профессии.

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