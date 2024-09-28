Окисление океана близко к критическому и ученые описали, чем это чревато.

Промышленная цивилизация приблизила мировой океан к нарушению седьмой планетарной границы.

Об этом говорится в отчете ученых о состоянии мировых систем жизнеобеспечения, пишет The Guardian. "Закисление океана приближается к критическому порогу. Оно представляет все большую угрозу для морских экосистем", - говорится в нем.

Отчет Потсдамского института исследований воздействия климата (PIK) основан на многолетних работах ученых, показывающих, что существует 9 систем и процессов - так называемых планетарных границ, которые способствуют стабильности функций жизнеобеспечения планеты. К настоящему времени были превышены пороги шести границ.

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Левке Цезарь, климатический физик из PIK и соавтор отчета, сказал, что есть две причины, по которым уровни закисления океана вызывают беспокойство.

"Одна из них заключается в том, что индикатор закисления океана... приближается к порогу нарушения безопасной границы", - сказал Цезарь.

"Во-вторых,.. даже эти текущие условия могут быть проблематичными для различных морских организмов, что указывает на необходимость [переоценки] того, какие уровни на самом деле можно назвать безопасными", - пояснил он.

Ученый добавил, что это означает, что любое человеческое нарушение окружающей среды нельзя рассматривать как отдельные проблемы, потому что такой подход игнорирует то, что компоненты системы Земли взаимодействуют, образуя большую сеть, где изменения в одной области влияют на другие.

Что такое закисление океана

Закисление океана - это явление повышения кислотности (снижения pH) в океанской воде из-за поглощения атмосферного CO2. Этот процесс ведет к разрушению пищевой цепи и снижает эффективность океана в качестве жизненно важного поглотителя углерода.

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