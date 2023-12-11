После завершения разгрузки "Ноосфера" отправится в Чили, чтобы доставить туда польских полярников.

Украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" добрался до Антарктики раньше запланированного времени. Как сообщает Национальный антарктический научный центр, ледокол "Ноосфера" уже дошел до антарктической станции "Академик Вернадский". По киевскому времени это произошло сегодня ночью, 11 декабря.

"Судно досталось до "Вернадского" несколько раньше запланированного срока, ведь благодаря скоординированной работе польской и украинской команд, а также хорошей погоде разгрузка на предыдущей локации – польской станции "Арцтовский" – прошла за рекордные трое суток", - рассказали ученые.

В то же время они отмечают, что идти судну с острова Кинг Джорджа к острову Галиндез (острова, где расположены польская и украинская антарктические базы) пришлось медленно. Причина - невероятное количество разнообразных айсбергов.

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"Столько наши моряки еще не видели, и все их надо было мастерски обходить... На время прибытия судна в "Вернадский" с погодой снова повезло, поэтому достаточно быстро удалось переправить на берег участников украинской сезонной экспедиции", - говорят в центре.

Как говорят ученые, из-за сложного рельефа дна "Ноосфера" не причаливает к острову Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский". Поэтому "Ноосфера" стоит неподалеку, а людей и грузы до станции доставляют небольшими лодками.

"Следующая неделя будет горячей. Но настроение у всех приподнятое, потому что так радостно через 8 месяцев увидеть своих друзей и коллег, еще и с кучей полезных вещей и вкусностей", – отмечают зимовщики.

Говорится, что в течение ближайшего времени необходимо разгрузить судно, запустить ремонтные и другие работы. Техническая команда сезонной экспедиции продолжит модернизацию станции, начатую еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, а научный отряд сезона будет проводить дополнительные исследования.

После завершения разгрузки "Ноосфера" отправится в Чили, чтобы доставить туда польских полярников, которые сейчас на борту ледокола.

"Это уже третий год подряд наше судно вместо российского обеспечивает пересменку на польской антарктической станции "Арцтовский". Поэтому в Чили "Ноосфера" будет ждать еще один сезонный отряд ученых, которые проведут ряд исследований с борта судна, и новую команду украинских зимовщиков, чтобы доставить их в "Вернадский", - добавляют в антарктическом центре.

Также его сотрудники обнародовали фото, на которых зафиксировано в том числе "Ноосфера" и разнообразные айсберги, которые судну пришлось обходить.

Украинская станция "Академик Вернадский"

В Антарктике сотни пингвинов "оккупировали" украинскую полярную станцию "Академик Вернадский". Говорилось, что черно-белые птицы, обмылившие площадку возле "Вернадского", массово возвращаются на брачный сезон. Сотням птиц пришелся по вкусу осадкомер и актинометрический комплекс. Люди и пингвины прекрасно сосуществуют - метеорологи спокойно пробираются к своим приборам и снимают нужные показатели, стараясь не вспугнуть пернатых, которые уже привыкли к таким "двуногим" соседям и почти на них не реагируют.

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